Дедушка "Бентайги": в интернете показали уникальный семейный Bentley 90-х (видео)

Выпустили всего 11 универсалов Bentley Turbo R Val-d'Isere и всех их приобрел султан Брунея. У авто роскошный желто-синий салон и сложная система полного привода.

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Мало кто знает, что в свое время изготавливали универсалы Bentley. Один из таких автомобилей сейчас хранится в Великобритании и его показали на Youtube-канале Horsepower Hunters.

Универсал создали специально для султана Брунея Фото: скриншот / YouTube

Внедорожный универсал Bentley Turbo R создали в 1992 году для семьи султана Брунея Хассана Болкиаха, который владеет самой большой в мире коллекцией из 7000 автомобилей. Он заказал сразу 11 таких машин, а конкретно на этом универсале ездил брат султана.

Салон отделан желто-синей кожей Фото: скриншот / YouTube

Проект назвали Bentley Turbo R Val-d'Isere — в честь французского курорта. Тюнинг Bentley выполнило британское ателье Robert Jankel Design. За основу взяли седан Bentley Turbo R, которому изменили заднюю часть. У авто довольно высокий клиренс, так что его можно назвать дедушкой Bentley Bentayga.

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В багажнике установили бокс с мощной аудиосистемой. Салон отделан желто-синей кожей, а оснащение включает климат-контроль и электропривод сидений.

Фото: скриншот / YouTube

Bentley Turbo R Val-d'Isere оснащен 6,75-литровым V8 твин-турбо на 300 л.с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Специально для авто разработали сложную полноприводную трансмиссию с ременным приводом передних колес.

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