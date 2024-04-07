Дідусь "Бентайги": в інтернеті показали унікальний сімейний Bentley 90-х (відео)

Випустили всього 11 універсалів Bentley Turbo R Val-d'Isere і всіх їх придбав султан Брунею. У авто розкішний жовто-синій салон та складна система повного приводу.

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Мало хто знає, що свого часу виготовляли універсали Bentley. Один із таких автомобілів зараз зберігається у Великій Британії і його показали на Youtube-каналі Horsepower Hunters.

Універсал створили спеціально для султана Брунею Фото: скриншот / YouTube

Позашляховий універсал Bentley Turbo R створили в 1992 році для родини султана Брунею Хассана Болкіаха, який володіє найбільшою у світі колекцією із 7000 автомобілів. Він замовив одразу 11 таких машин, а конкретно на цьому універсалі їздив брат султана.

Салон оздоблений жовто-синьою шкірою Фото: скриншот / YouTube

Проєкт назвали Bentley Turbo R Val-d'Isere – на честь французького курорту. Тюнінг Bentley виконало британське ательє Robert Jankel Design. За основу взяли седан Bentley Turbo R, якому змінили задню частину. У авто досить високий кліренс, так що його можна назвати дідусем Bentley Bentayga.

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У багажнику встановили бокс із потужною аудіосистемою. Салон оздоблений жовто-синьою шкірою, а оснащення включає клімат-контроль та електропривід сидінь.

Фото: скриншот / YouTube

Bentley Turbo R Val-d'Isere оснащенуний 6,75-літровим V8 твін-турбо на 300 к. с. і 4-ступінчатою автоматичною КПП. Спеціально для авто розробили складну повнопривідну трансмісію із ремінним приводом передніх коліс.

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