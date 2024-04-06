С двигателем как у Bugatti: секретный BMW 7 Series впервые показали на публике (фото)

Уникальный BMW 750 iL Goldfisch изготовили в одном-единственном экземпляре и долгое время прятали от посторонних глаз. Представительский седан оснастили 348-сильным двигателем V16.

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BMW продолжает раскрывать свои секреты и демонстрировать автомобили, о которых никто не знал. На этот раз баварцы рассекретили действительно уникальное авто — седан BMW 7 Series 1990 года с 16-цилиндровым двигателем. Его показали на выставке Techno-Classica в Эссене, а также рассказали о нем на странице BMW Classic в Facebook.

16-цилиндровые легковые авто в свое время выпускали Cadillac и Cizeta, а сейчас такие модели есть только у Bugatti. Однако и BMW рассматривали возможность производства таких моторов для топовой роскошной версии 7 Series.

Седан отличается нестандартным дизайном передней части Фото: BMW

Всего было создано всего два 16-цилиндровых прототипа BMW. И если седан BMW 7 Series E32 80-х с V16 достаточно известен и даже время от времени выставляется в музее марки, то более совершенный BMW 750 iL V16 Goldfisch 1990 года прятали от посторонних глаз.

В конструкции этого авто использовали элементы более современного BMW 7 Series E38, который в то время находился в разработке. Хотя дизайн прототипа несколько иной: у него круглые фары, несколько иные боковины и толстые задние стойки крыши с малым углом наклона. На единственном фото салона видно телефон.

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Под капотом установлен уникальный 6,6-литровый V16. По сравнению с предыдущим прототипом его мощность уменьшили с 402 до 348 л.с., но это позволило отказаться от сложной системы охлаждения с воздухозаборниками в задних крыльях.

16-цилиндровый двигатель развивает 348 сил Фото: BMW Седан оснастили телефоном Фото: BMW

С 5-ступенчатым автоматом седан BMW 750 iL V16 Goldfisch развивал 250 км/ч. Впрочем, доработать двигатель и запустить его в серию так и не удалось и проект закрыли.

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