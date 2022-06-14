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Секретные прототипы спорткаров BMW впервые показали публике (видео)

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BMW M3, BMW M5, BMW M3 CSL, BMW M2, BMW Motorsport, BMW CSL
Фото: BMW | Прототипы BMW CSL решили рассекретить к юбилею подразделения Motorsport

Инженеры BMW Motorsport создали немало скоростных заряженных авто, но далеко не все они пошли в серию. Теперь в подразделении приоткрыли завесу тайны над этими прототипами.

BMW продолжает отмечать 50-летие своего подразделения Motorsport. К юбилею немецкая компания решила поделиться своими секретами и показать прототипы заряженных моделей, которые так и не стали серийными. Видео с ними опубликовали на официальном Youtube-канале BMW Motorsport.

Ранее эти спорткары BMW видели только их разработчики и о большинстве из них не знали даже самые ярые поклонники марки. Прототипы объединяет аббревиатура CSL (Competition, Sport, Leicht – гоночный, спортивный, легкий). В истории марки лишь три серийных модели несли такое обозначение (причем, третью показали лишь совсем недавно), однако прототипов было гораздо больше и они очень интересные.

BMW M3, BMW M5, BMW M3 CSL, BMW M2, BMW Motorsport
BMW M3 CSL E46
BMW M3, BMW M5, BMW M3 CSL, BMW M2, BMW Motorsport
BMW M5 CSL E60
BMW M3, BMW M5, BMW M3 CSL, BMW M2, BMW Motorsport
BMW M6 CSL
BMW M3, BMW M5, BMW M3 CSL, BMW M2, BMW Motorsport
BMW M2 CSL
BMW M3, BMW M5, BMW M3 CSL, BMW M2, BMW Motorsport
BMW M3, BMW M5, BMW M3 CSL, BMW M2, BMW Motorsport
BMW M3, BMW M5, BMW M3 CSL, BMW M2, BMW Motorsport
BMW M3, BMW M5, BMW M3 CSL, BMW M2, BMW Motorsport

Например, опытный BMW M3 CSL E46 оснащен 4,9-литровым V8 мощностью 400 л. с. от старшего седана M5. Однако такое купе посчитали чересчур экстремальным и в серию M3 CSL пошел с 360-сильной шестеркой.

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Новейший спорткар BMW M2 рассекречен на официальных фото и видео
Новейший спорткар BMW M2 рассекречен на официальных фото и видео

А седан BMW M5 E60 и родственное купе M6 и вовсе не получили серийных версий CSL. А ведь их планировали оснастить высокооборотистым 5,0-литровым V10 мощностью 625 л. с. при 9000 об/мин.

О многих моделях BMW CSL широкая общественность не знала

Также не запустили в производство BMW M2 CSL. Его прототип получил карбоновые обвес, антикрыло и керамические тормоза, а мощность 3,0-литрового турбомотора подняли примерно до 470-480 л. с.

Ранее Фокус рассказывал, что к юбилею BMW Motorsport также показали самый быстрый автомобиль в истории немецкой марки.