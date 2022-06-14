Секретные прототипы спорткаров BMW впервые показали публике (видео)

Инженеры BMW Motorsport создали немало скоростных заряженных авто, но далеко не все они пошли в серию. Теперь в подразделении приоткрыли завесу тайны над этими прототипами.

BMW продолжает отмечать 50-летие своего подразделения Motorsport. К юбилею немецкая компания решила поделиться своими секретами и показать прототипы заряженных моделей, которые так и не стали серийными. Видео с ними опубликовали на официальном Youtube-канале BMW Motorsport.

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Ранее эти спорткары BMW видели только их разработчики и о большинстве из них не знали даже самые ярые поклонники марки. Прототипы объединяет аббревиатура CSL (Competition, Sport, Leicht – гоночный, спортивный, легкий). В истории марки лишь три серийных модели несли такое обозначение (причем, третью показали лишь совсем недавно), однако прототипов было гораздо больше и они очень интересные.

[ + – ] BMW M3 CSL E46 [ + – ] BMW M5 CSL E60 [ + – ] BMW M6 CSL [ + – ] BMW M2 CSL

Например, опытный BMW M3 CSL E46 оснащен 4,9-литровым V8 мощностью 400 л. с. от старшего седана M5. Однако такое купе посчитали чересчур экстремальным и в серию M3 CSL пошел с 360-сильной шестеркой.

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А седан BMW M5 E60 и родственное купе M6 и вовсе не получили серийных версий CSL. А ведь их планировали оснастить высокооборотистым 5,0-литровым V10 мощностью 625 л. с. при 9000 об/мин.

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Также не запустили в производство BMW M2 CSL. Его прототип получил карбоновые обвес, антикрыло и керамические тормоза, а мощность 3,0-литрового турбомотора подняли примерно до 470-480 л. с.

Ранее Фокус рассказывал, что к юбилею BMW Motorsport также показали самый быстрый автомобиль в истории немецкой марки.