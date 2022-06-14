Секретні прототипи спорткарів BMW уперше показали публіці (відео)

Інженери BMW Motorsport створили чимало швидкісних заряджуваних авто, але не всі вони пішли в серію. Тепер у підрозділі відкрили завісу таємниці над цими прототипами.

BMW продовжує відзначати 50-річчя свого підрозділу Motorsport. До ювілею німецька компанія вирішила поділитися своїми секретами та показати прототипи заряджуваних моделей, які так і не стали серійними. Відео з ними опублікували на офіційному Youtube-каналі BMW Motorsport.

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Раніше ці спорткари BMW бачили лише їхні розробники, і про більшість із них не знали навіть найзатятіші шанувальники марки. Прототипи поєднує абревіатура CSL (Competition, Sport, Leicht — гоночний, спортивний, легкий). В історії марки лише три серійні моделі несли таке позначення (причому третю показали лише зовсім недавно), проте прототипів було набагато більше, і вони дуже цікаві.

[ + – ] BMW M3 CSL E46 [ + – ] BMW M5 CSL E60 [ + – ] BMW M6 CSL [ + – ] BMW M2 CSL

Наприклад, досвідчений BMW M3 CSL E46 оснащений 4,9-літровим V8 потужністю 400 к. с. від старшого седана M5. Однак таке купе вважали занадто екстремальним, і в серію M3 CSL пішов із 360-сильною шісткою.

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А седан BMW M5 E60 і споріднене купе M6 взагалі не отримали серійні версії CSL. Адже їх планували оснастити високооборотним 5,0-літровим V10 потужністю 625 к. с. при 9000 об/хв.

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Також не запустили у виробництво BMW M2 CSL. Його прототип отримав карбоновий обвіс, антикрило та керамічні гальма, а потужність 3,0-літрового турбомотора підняли приблизно до 470-480 к. с.

Раніше Фокус розповідав, що до ювілею BMW Motorsport також показали найшвидший автомобіль в історії німецької марки.