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Секретні прототипи спорткарів BMW уперше показали публіці (відео)

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BMW M3, BMW M5, BMW M3 CSL, BMW M2, BMW Motorsport, BMW CSL
Фото: BMW | Прототипи BMW CSL вирішили розсекретити на ювілей підрозділу Motorsport

Інженери BMW Motorsport створили чимало швидкісних заряджуваних авто, але не всі вони пішли в серію. Тепер у підрозділі відкрили завісу таємниці над цими прототипами.

BMW продовжує відзначати 50-річчя свого підрозділу Motorsport. До ювілею німецька компанія вирішила поділитися своїми секретами та показати прототипи заряджуваних моделей, які так і не стали серійними. Відео з ними опублікували на офіційному Youtube-каналі BMW Motorsport.

Раніше ці спорткари BMW бачили лише їхні розробники, і про більшість із них не знали навіть найзатятіші шанувальники марки. Прототипи поєднує абревіатура CSL (Competition, Sport, Leicht — гоночний, спортивний, легкий). В історії марки лише три серійні моделі несли таке позначення (причому третю показали лише зовсім недавно), проте прототипів було набагато більше, і вони дуже цікаві.

BMW M3 CSL E46
BMW M3 CSL E46
BMW M5 CSL E60
BMW M5 CSL E60
BMW M6 CSL
BMW M6 CSL
BMW M2 CSL
BMW M2 CSL
BMW M3 CSL E46
BMW M5 CSL E60
BMW M6 CSL
BMW M2 CSL

Наприклад, досвідчений BMW M3 CSL E46 оснащений 4,9-літровим V8 потужністю 400 к. с. від старшого седана M5. Однак таке купе вважали занадто екстремальним, і в серію M3 CSL пішов із 360-сильною шісткою.

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А седан BMW M5 E60 і споріднене купе M6 взагалі не отримали серійні версії CSL. Адже їх планували оснастити високооборотним 5,0-літровим V10 потужністю 625 к. с. при 9000 об/хв.

Про багато моделей BMW CSL широка громадськість не знала

Також не запустили у виробництво BMW M2 CSL. Його прототип отримав карбоновий обвіс, антикрило та керамічні гальма, а потужність 3,0-літрового турбомотора підняли приблизно до 470-480 к. с.

Раніше Фокус розповідав, що до ювілею BMW Motorsport також показали найшвидший автомобіль в історії німецької марки.