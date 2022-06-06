Розсекречено найшвидший BMW в історії: це 680-сильний гібрид (фото)

BMW M Hybrid V8 оснащений 680-сильною гібридною установкою і важить всього 1 030 кг. З ним німецька марка повернеться до чемпіонату спортпрототипів і 24-годинної гонки у Ле-Мані.

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Опубліковано офіційні фото BMW M Hybrid V8. З ним німецька марка повертається до чемпіонату спортпрототипів і візьме участь у легендарних 24-годинних перегонах у Ле-Мані. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

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Новий BMW M Hybrid V8 створювався у підрозділі BMW Motorsport і присвячений його 50-річчю. До ювілею підготували й особливе забарвлення авто — на кузов нанесли зображення найславетніших гоночних BMW минулого — таких як суперкар M1 та купе 3.0 CSL.

[ + – ] Автомобіль впізнається за фірмовими ґратами радіатора BMW Фото: BMW

Спортпрототип створили відповідно до нового регламенту класу LMDh. Шасі розроблено фахівцями відомої італійської компанії Dallara. Дизайн авто продиктований аеродинамікою — встановлені величезне антикрило та кіль на даху. Втім, все ж таки знайшлося місце і фірмовою решіткою радіатора BMW.

Характеристики BMW M Hybrid V8 поки що розкриті лише частково. Поки відомо, що спорткар досягає приблизно 5,1 м завдовжки і 2 м завширшки. У конструкції активно використаний карбон, тому великий автомобіль важить всього 1 030 кг.

[ + – ] Модель присвятили 50-річчю підрозділу BMW Motorsport. Фото: BMW

Над гібридною установкою спільно працювали інженери BMW Motorsport і команди Формули-1 Williams. Бензиновий турбований V8 важить лише 180 кг. Разом з електромотором він розвиває 680 к. с., а максимальна швидкість авто перевищує 320 км/год. Безперечно, спорткар стане найшвидшим BMW в історії.

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Незабаром новий BMW M Hybrid V8 вийде на перші випробування. З 2023 року він почне виступати одразу у двох чемпіонатах — FIA WEС та IMSA WeatherTech SportsCar.

[ + – ] Автомобіль оснащений 680-сильною гібридною установкою Фото: BMW

У Ле-Ман команда BMW планує повернутись у 2024 році. Ціль — повторити успіх 1999 року, коли спортпрототип BMW V12 LMR переміг із величезним відривом. Про повернення в гонки на витривалість також оголосили Audi, Ferrari, Peugeot та Porsche, тому конкуренція буде серйозною.

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