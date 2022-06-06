Рассекречен самый быстрый BMW в истории: это 680-сильный гибрид (фото)

BMW M Hybrid V8 оснащен 680-сильной гибридной установкой и весит всего 1030 кг. С ним немецкая марка вернется в чемпионат спортпрототипов и 24-часовую гонку в Ле-Мане.

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Опубликованы официальные фото BMW M Hybrid V8. С ним немецкая марка возвращается в чемпионат спортпрототипов и примет участие в легендарной 24-часовой гонке в Ле-Мане. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

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Новый BMW M Hybrid V8 создавался в подразделении BMW Motorsport и посвящен его 50-летию. К юбилею подготовили и особую раскраску авто – на кузов нанесли изображения самых прославленных гоночных BMW прошлого – таких как суперкар M1 и купе 3.0 CSL.

[ + – ] Автомобиль узнается по фирменной решетке радиатора BMW Фото: BMW

Спортпрототип создали в соответствии с новым регламентом класса LMDh. Шасси разработано специалистами знаменитой итальянской компании Dallara. Дизайн авто продиктован аэродинамикой – установлены огромное антикрыло и киль на крыше. Впрочем, все-таки нашлось место и фирменной решетке радиатора BMW.

Характеристики BMW M Hybrid V8 пока раскрыты только частично. Пока известно, что спорткар достигает около 5,1 м в длину и 2 м в ширину. В конструкции активно использован карбон, поэтому немаленький автомобиль весит всего 1030 кг.

[ + – ] Модель посвятили 50-летию подразделения BMW Motorsport Фото: BMW

Над гибридной установкой совместно работали инженеры BMW Motorsport и команды Формулы-1 Williams. Бензиновый турбированный V8 весит всего 180 кг. Вместе с электромотором он развивает 680 л. с., а максимальная скорость авто превышает 320 км/ч. Несомненно спорткар станет самым быстрым BMW в истории.

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Вскоре новый BMW M Hybrid V8 выйдет на первые испытания. С 2023 года он начнет выступать сразу в двух чемпионатах – FIA WEС и IMSA WeatherTech SportsCar.

[ + – ] Автомобиль оснащен 680-сильной гибридной установкой Фото: BMW

В Ле-Ман команда BMW планирует вернуться в 2024 году. Цель – повторить успех 1999 года, когда спортпрототип BMW V12 LMR победил с огромным отрывом. О возвращении в гонки на выносливость также объявили Audi, Ferrari, Peugeot и Porsche, поэтому конкуренция будет серьезной.

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