Легенда уходит: выпущен последний Bugatti Chiron (фото)

Всего планировалось выпустить ровно 500 Bugatti Chiron. На смену суперкару придет полностью новая гибридная модель.

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В Bugatti прощаются со знаменитой моделью Chiron. Во Франции собран последний экземпляр стандартной версии суперкара. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Последний Bugatti Chiron выпущен для канадского нефтяного магната Билала Хайдри. Суперкар обошелся ему в 3 миллиона долларов и был персонализирован.

Кузов украшен бронзовыми вставками Фото: Bugatti

Bugatti Chiron окрасили в черный цвет с бронзовыми акцентами на кузове и колесных дисках. Решетка радиатора украшена цифрой 16. Кроме того, у авто опционная панорамная крыша из двух секций.

Как и все стандартные Bugatti Chiron, купе оснащено 8,0-литровым турбированным W16 на 1500 л. с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 420 км/ч.

Владельцем авто стал миллионер из Канады Фото: Bugatti

Хотя производство стандартного Bugatti Chiron и завершено, еще могут быть выпущены отдельные экземпляры особых версий модели вроде 1600-сильного Super Sport. Суммарный тираж всех Chiron составит 500 экземпляров.

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В 2024 году предприятие Bugatti сконцентрируется на выпуске 40 купе Bolide. Трековый суперкар построен на агрегатах Chiron, но является самостоятельной моделью.

У авто двухсекционная панорамная крыша Фото: Bugatti

Ранее стало известно, что преемник Bugatti Chiron уже в разработке и поступит в производство с 2026 года. Ожидается, что его оснастят 1800-сильной гибридной установкой с бензиновым V12.

Также Фокус рассказывал про эксклюзивный вариант Bugatti Chiron в ретро-стиле.