Легенда йде: випущено останній Bugatti Chiron (фото)

Загалом планувалося випустити рівно 500 Bugatti Chiron. На зміну суперкару прийде повністю нова гібридна модель.

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У Bugatti прощаються зі знаменитою моделлю Chiron. У Франції зібрано останній екземпляр стандартної версії суперкара. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Останній Bugatti Chiron випущений для канадського нафтового магната Білала Хайдрі. Суперкар коштував йому 3 мільйони доларів і був персоналізований.

Кузов прикрашений бронзовими вставками Фото: Bugatti

Bugatti Chiron пофарбували в чорний колір із бронзовими акцентами на кузові та колісних дисках. Решітка радіатора прикрашена цифрою 16. Крім того, в авто опціонний панорамний дах із двох секцій.

Як і всі стандартні Bugatti Chiron, купе оснащене 8,0-літровим турбованим W16 на 1500 к. с. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 420 км/год.

Власником авто став мільйонер із Канади Фото: Bugatti

Хоча виробництво стандартного Bugatti Chiron і завершено, ще можуть бути випущені окремі екземпляри особливих версій моделі на кшталт 1 600-сильного Super Sport. Сумарний тираж усіх Chiron становитиме 500 екземплярів.

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У 2024 році підприємство Bugatti сконцентрується на випуску 40 купе Bolide. Трековий суперкар побудований на агрегатах Chiron, але є самостійною моделлю.

В авто двосекційний панорамний дах Фото: Bugatti

Раніше стало відомо, що наступник Bugatti Chiron уже в розробці і надійде у виробництво з 2026 року. Очікується, що його оснастять 1800-сильною гібридною установкою з бензиновим V12.

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