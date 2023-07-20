Гібридна установка і захмарна вартість: розкрито подробиці наступника Bugatti Chiron
Новий суперкар Bugatti отримав гібридну установку з бензиновим V8 твін-турбо і електромотором. Дизайн купе буде яскравим і незвичайним.
Bugatti ведуть розробку наступника своєї основної моделі Chiron. Її презентація відбудеться вже у 2024 році, а виробництво стартує з 2026 року. Про це повідомив британському виданню Autocar колишній шеф-дизайнер Bugatti Ахім Аншайдт.
Стиліст уже пішов з посади, але заявив, що повністю завершив розробку дизайну нової моделі кілька місяців тому. І додав, що новий Bugatti буде карколомним — Аншайдт вклав в авто весь свій 19-річний досвід роботи на компанію.
За словами Ахіма Аншайдта, суперкар буде ще яскравішим на вигляд, ніж новий Bugatti Mistral. Його "начинка" буде не менш вражаючою та інноваційною.
Як відомо, наступник Bugatti Chiron стане гібридом — отримає турбований V8 і електромотори. Оскільки силова установка доволі велика і важка, то це стало новим викликом для дизайнерів і конструкторів.Важливо
Ахім Аншайдт не розкрив характеристики моделі, але повідомив, що новий Bugatti серйозно відрізнятиметься від інших гібридних суперкарів. Водночас інтер'єр авто кардинально не зміниться і буде витриманий у традиційному для марки неокласичному стилі.
Крім того, екс-дизайнер Bugatti зізнався, що ціна авто буде захмарною. Суперкар буде дорожчим, ніж Bugatti Mistral, який коштує 5 мільйонів доларів.
Раніше Фокус повідомляв, що українець придбав найекстремальніший Bugatti за 4,6 мільйона доларів. Авто здатне розвинути 500 км/год.
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