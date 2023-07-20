Гібридна установка і захмарна вартість: розкрито подробиці наступника Bugatti Chiron

Новий суперкар Bugatti отримав гібридну установку з бензиновим V8 твін-турбо і електромотором. Дизайн купе буде яскравим і незвичайним.

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Bugatti ведуть розробку наступника своєї основної моделі Chiron. Її презентація відбудеться вже у 2024 році, а виробництво стартує з 2026 року. Про це повідомив британському виданню Autocar колишній шеф-дизайнер Bugatti Ахім Аншайдт.

Стиліст уже пішов з посади, але заявив, що повністю завершив розробку дизайну нової моделі кілька місяців тому. І додав, що новий Bugatti буде карколомним — Аншайдт вклав в авто весь свій 19-річний досвід роботи на компанію.

Bugatti Chiron поступиться місцем гібриду Фото: Bugatti

За словами Ахіма Аншайдта, суперкар буде ще яскравішим на вигляд, ніж новий Bugatti Mistral. Його "начинка" буде не менш вражаючою та інноваційною.

Як відомо, наступник Bugatti Chiron стане гібридом — отримає турбований V8 і електромотори. Оскільки силова установка доволі велика і важка, то це стало новим викликом для дизайнерів і конструкторів.

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Ахім Аншайдт не розкрив характеристики моделі, але повідомив, що новий Bugatti серйозно відрізнятиметься від інших гібридних суперкарів. Водночас інтер'єр авто кардинально не зміниться і буде витриманий у традиційному для марки неокласичному стилі.

Крім того, екс-дизайнер Bugatti зізнався, що ціна авто буде захмарною. Суперкар буде дорожчим, ніж Bugatti Mistral, який коштує 5 мільйонів доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що українець придбав найекстремальніший Bugatti за 4,6 мільйона доларів. Авто здатне розвинути 500 км/год.

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