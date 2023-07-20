Гибридная установка и заоблачная стоимость: раскрыты подробности преемника Bugatti Chiron

Новый суперкар Bugatti получил гибридную установку с бензиновым V8 твин-турбо и электромотором. Дизайн купе будет ярким и необычным.

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Bugatti ведут разработку преемника своей основной модели Chiron. Ее презентация состоится уже в 2024 году, а производство стартует с 2026 года. Об этом сообщил британскому изданию Autocar бывший шеф-дизайнер Bugatti Ахим Аншайдт.

Стилист уже ушел с должности, но заявил, что полностью завершил разработку дизайна новой модели несколько месяцев назад. И добавил, что новый Bugatti будет сногсшибательным – Аншайдт вложил в авто весь свой 19-летний опыт работы на компанию.

Bugatti Chiron уступит место гибриду Фото: Bugatti

По словам Ахима Аншайдта, суперкар будет еще ярче на вид, чем новый Bugatti Mistral. Его "начинка" будет не менее впечатляющей и инновационной.

Как известно, преемник Bugatti Chiron станет гибридом – получит турбированный V8 и электромоторы. Поскольку силовая установка довольно большая и тяжелая, то это стало новым вызовом для дизайнеров и конструкторов.

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Ахим Аншайдт не раскрыл характеристики модели, но сообщил, что новый Bugatti будет серьезно отличаться от других гибридных суперкаров. В то же время интерьер авто кардинально не изменится и будет выдержан в традиционном для марки неоклассическом стиле.

Кроме того, экс-дизайнер Bugatti признался, что цена авто будет заоблачной. Суперкар будет дороже, чем Bugatti Mistral, который стоит 5 миллионов долларов.

Ранее Фокус сообщал, что украинец приобрел самый экстремальный Bugatti за 4,6 миллионов долларов. Авто способно развить 500 км/ч.

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