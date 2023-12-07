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Авто

Єдиний у своєму роді: Bugatti представили ексклюзивний гіперкар у ретростилі (фото)

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Фото: Bugatti | Bugatti Chiron Super Sport "57 One of One" створено в єдиному екземплярі

Bugatti Chiron Super Sport "57 One of One" має унікальне оформлення екстер'єру та інтер'єру. Гіперкар здатний розвивати швидкість до 440 км/год.

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Гіперкар Bugatti Chiron Super Sport отримав ексклюзивну версію "57 One of One". Вона натхненна культовою моделлю Type 57 SC Atlantic. Про це розповіли на сайті бренду.

Bugatti Type 57 SC Atlantic є одним із найдорожчих і найкрасивіших автомобілів в історії. Загалом було випущено чотири таких авто, три з яких збереглися до наших днів.

Bugatti Chiron Super Sport "57 One of One" пофарбовано в унікальний блакитний колір, в який було пофарбовано один із Type 57 SC Atlantic. Зовнішній вигляд доповнюють колісні диски з акцентами такого ж відтінку.

Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One Fullscreen
Гіперкар отримав унікальну решітку радіатора
Фото: Bugatti

Спеціально для новинки було розроблено нову решітку радіатора в ретростилі. Крім цього на задньому антикрилі з'явилося зображення Type 57 SC Atlantic з назвою моделі.

Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One Fullscreen
На задньому крилі є зображення Type 57 SC Atlantic
Фото: Bugatti

Інтер'єр виконаний зі світлої шкіри Gaucho. Усередині можна знайти логотипи "57 One of One" і зображення "слона, що танцює" Рембрандта.

Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One Fullscreen
Інтер'єр виконаний зі світлої шкіри
Фото: Bugatti

Цей автомобіль був створений на замовлення давньої клієнтки бренду. Її чоловік подарував їй запрошення від Bugatti на 70-річчя.

Bugatti Chiron Super Sport 57 One of One Fullscreen
Гіперкар створений на замовлення 70-річної клієнтки бренду
Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Super Sport оснащений 8,0-літровим турбованим двигуном W16 потужністю 1600 к.с. і 1600 Нм крутного моменту.

Важливо
З повагою до історії: представлено унікальний гіперкар Bugatti Chiron (фото)
З повагою до історії: представлено унікальний гіперкар Bugatti Chiron (фото)

Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,4 секунди. Максимальна швидкість становить 440 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що тюнінг-ательє Mansory допрацювало розкішний гіперкар Bugatti Chiron.