Культовый суперкар Lamborghini за $2,5 миллиона 40 лет простоял в гостиной дома (фото)

Суперкар Lamborghini Miura P400 S с 370-сильным V12 был один из самых быстрых авто своего времени. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 282 км/ч.

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Суперкар никогда не реставрировали Фото: GOODING&COMPANY

Это купе Lamborghini Miura P400 S в редком коричневом цвете изготовили для клиента из Италии, а в начале 80-х его приобрел коллекционер из США. Он не эксплуатировал авто, а поставил его посреди гостиной своего дома в Нью-Йорке.

Салон Lamborghini Miura неплохо сохранился Фото: GOODING&COMPANY

Именно там суперкар Lamborghini Miura простоял до 2024 года, причем, чтобы его достать, пришлось разбирать стену дома. Автомобиль никогда не реставрировали, поэтому на кузове видны вмятины, а в моторном отсеке проступает ржавчина. Пробег составляет 42 000 км.

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Высокая цена обусловлена аутентичностью Lamborghini Miura и редкостью модели. Всего изготовили 760 среднемоторных купе, из них только 338 — в версии P400 S. Именно эта модель прославила Lamborghini на весь мир.

Суперкар оснащен 370-сильным V12 Фото: GOODING&COMPANY

Суперкар Lamborghini Miura P400 S оснащен 4,0-литровым 370-сильным V12. Он был один из самых быстрых авто своего времени — мог разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить 282 км/ч.

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