Культовий суперкар Lamborghini за $2,5 мільйона 40 років простояв у вітальні будинку (фото)
Суперкар Lamborghini Miura P400 S із 370-сильним V12 був один із найшвидших авто свого часу. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути 282 км/год.
У США на аукціон Gooding&Company виставили Lamborghini Miura 1970 року. За не відреставрований суперкар планують отримати 2,5 мільйона доларів. Історію авто розповіли на сайті аукціону і вона досить цікава.
Це купе Lamborghini Miura P400 S у рідкісному коричневому кольорі виготовили для клієнта з Італії, а на початку 80-х його придбав колекціонер із США. Він не експлуатував авто, а поставив його посеред вітальні свого будинку в Нью-Йорку.
Саме там суперкар Lamborghini Miura простояв до 2024 року, причому, щоб його дістати, довелося розбирати стіну будинку. Автомобіль ніколи не реставрували, тому на кузові видно вм’ятини, а в моторному відсіку проступає іржа. Пробіг становить 42 000 км.
Висока ціна обумовлена автентичністю Lamborghini Miura та рідкістю моделі. Усього виготовили 760 середньомоторних купе, із них лише 338 – у версії P400 S. Саме ця модель прославила Lamborghini на весь світ.
Суперкар Lamborghini Miura P400 S оснащений 4,0-літровим 370-сильним V12. Він був один із найшвидших авто свого часу — міг розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути 282 км/год.
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