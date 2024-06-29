Незвична знахідка: у гаражі виявили половину суперкара Ferrari (відео)

Існує кілька версій, чому суперкар Ferrari Mondial 8 розрізали навпіл. Пізніше кабріолет обладнали приставкою Play Station та моніторами.

Related video

Цікаву знахідку виявили в одному з підземних гаражів у центрі Лос-Анджелеса. Там стояла половина Ferrari Mondial 1981 року. Про це розповіли у відео на Youtube-каналі effspot.

Половину авто продали за 7500 доларів Фото: скриншот / YouTube

Кабріолет Ferrari Mondial 8 розрізали навпіл поздовж. Існує кілька версій, чому так сталося.

За однією версією, авто розрізав один із автодилерів, аби показати його "начинку" та привабити покупців. За іншою версією, цей суперкар Ferrari знімався у фільмі "Перегони "Гарматне ядро" і за сюжетом, був розрізаний надвоє.

У салоні встановили ігрову приставку та дисплеї Фото: скриншот / YouTube

Є й третя, жартівлива, версія – мовляв, Ferrari Mondial 8 належав чоловікові, який розлучався, і його дружина захотіла половину автомобіля.

Важливо

Ретроавто на покинутій фабриці: у Німеччині виявили секретну колекцію машин (відео)

Пізніше цей суперкар Ferrari перетворили на свого роду атракціон. У салоні встановили ігрову приставку Sony Play Station, DVD-плеєр та екрани. Згодом половину авто продали за $7500.

Ferrari Mondial у 80-х була найдоступнішою моделлю марки. Усього з 1980 по 1993 рік випущено понад 6000 купе і кабріолетів. Конкретно це авто було оснащене 3,0-літровим 210-сильним V8.

Раніше Фокус розповідав, що культове американське авто 50-х завелося після 48 років простою.

Також ми писали про перший електромобіль Ferrari.