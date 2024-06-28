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Перший електромобіль Ferrari помітили на дорогах (фото)

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Електромобіль Ferrari помітили під час тестів в Італії

Електрокар Ferrari дебютує у 2025 році та коштуватиме приблизно 500 000 євро. Розробники обіцяють велику потужність та чудову керованість.

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У Італії сфотографували перший електромобіль Ferrari. Прототип авто проходить випробування поблизу штаб-квартири італійського виробника у Маранелло. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Електрокар замаскували під Maserati Levante

Електрокар Ferrari вирішили замаскувати, встановивши на шасі кузов від кросовера Maserati Levante. Разом із тим, фари запозичили у Ferrari Roma. Цікаво, що ззаду встановили фейкові вихлопні труби.

Електричний Ferrari необов’язково буде кросовером, адже авто суттєво занижене. У той же час п’ятиметровий кузов Maserati Levante натякає на чималі розміри авто.

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Поки інформації про перший електромобіль Ferrari дуже мало. Відомо, що його презентують у 2025 році, а продажі почнуться з 2026 року за ціною в 500 000 євро. Виготовлятимуть авто на новій сучасній фабриці E-Building у Маранелло.

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Авто отримало фейкові вихлопні труби

Розробники стверджують, що електрокар Ferrari буде потужним, швидким і вирізнятиметься цікавою керованістю. Також заявлено, що автомобіль отримає акустичний синтезатор, який імітуватиме звук бензинового двигуна.

Раніше Фокус розповідав, що культовий DeLorean з фільму "Назад у майбутнє" перетворили на електромобіль.

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