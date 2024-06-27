Спортивний побратим VW ID.4: знаменитий Ford 70-х відродять у новому форматі (фото)

Новий Ford Capri кардинально зміниться і стане електричним купе-кросовером. Модель запропонують у версіях на 296 і 340 сил із запасом ходу до 600 км.

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Оприлюднено перші офіційні тизери Ford Capri. Знамениту спортивну модель вирішили відродити і презентують 10 липня, а його продажі розпочнуться у 2025 році. Про це повідомляє сайт Auto Express.

Новий Ford Capri буде електричним купе-кросовером Фото: Ford

На фото показали лише фари, ліхтарі та загострений задній спойлер Ford Capri 2025. Утім, раніше модель бачили в камуфляжі під час тестів.

Відомо, що новий Ford Capri змінить формат. Якщо класичний Capri був спортивним купе, то нова модель стане електричним купе-кросовером.

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По суті, Capri буде купеподібною версією електричного Ford Explorer. Обидві моделі побудовані на платформі МЕВ, яку запозичили у Volkswagen ID.4 та ID.5.

Ford Capri 2025 бачили під час тестів Фото: carscoops.com

Очікується, що силові установки також запозичать у Ford Explorer. Це означає, що електромобіль Ford Capri запропонують у задньопривідній 286-сильній та повнопривідній 340-сильній версіях з батареями ємністю 58 та 82 кВт∙год. Запас ходу кросовера сягне 600 км.

Нагадаємо, що оригінальний Ford Capri випускали з 1968 по 1986 рік. Загалом виготовили 1,9 мільйона авто трьох поколінь.

Раніше стало відомо, що у виробництво повернуть культові ралійні Ford 70-х та 80-х.

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