Легендарні спорткари Ford минулого повернуть у виробництво (фото, відео)

Уславлені гоночні Ford RS200 та Escort RS Mk1 повернуть у виробництво. Спорткари 70-80-х років стануть потужнішими та сучаснішими.

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Одразу дві знамениті спортивні моделі Ford відродять і повернуть на ринок вже найближчим часом. Йдеться про ралійні Ford RS200 1984 року та Ford Escort RS Mk1 1970 року. Про це повідомляється на сайті британської компанії Boreham Motorworks.

Ford RS200 і його сучасний нащадок Новий Ford RS200 залишиться середньомоторним

Саме ця фірма вирішила повернути у дрібносерійне виробництво легендарні Ford і навіть отримала в американського концерну відповідну ліцензію. Першим випустять новий Ford RS200. Це буде абсолютно нова сучасна модель, яка дизайном нагадуватиме знаменитого предка.

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Також відомо, що спорткар Ford RS200 збереже середньомоторну компоновку з повним приводом і кузов із композитних матеріалів. Він буде потужнішим, ніж модель 1984 року, яку оснастили 1,8-літровим 250-сильним турбомотором.

Ford Escort RS Mk1 Авто перероблятимуть зі старих Escort 70-х

А ось новий Ford Escort RS Mk1 не створюватимуть з нуля — його перероблятимуть зі старих купе Escort 70-х. На тизерах видно, що спорткар отримає сучасну діодну оптику. Крім того, йому готують потужніший двигун. Ці машини авторизовані Ford та навіть отримають автентичні серійні номери.

Оригінальний Ford Escort RS першого покоління пропонували з 1,6-літровою 115-сильною четвіркою. Його гоночна версія прославилася перемогою в ралі-марафоні "Лондон-Мехіко" 1970 року.

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