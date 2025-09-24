Новый Lamborghini Urus на 1100 сил стал самым быстрым кроссовером в мире (фото)

Кроссовер Lamborghini Urus получил сверхмощную экстремальную версию Venatus. Она отличается экстравагантным дизайном и развивает 332 км/ч.

Новый Lamborghini Urus Venatus создали в немецком ателье Mansory и выпустят лимитированной серией. Об авто рассказали на официальном сайте компании.

Кроссовер способен развить 332 км/ч и является самым быстрым в мире Фото: Mansory

За основу взяли топовый плагин-гибрид Lamborghini Urus SE. Мощность Mansory Venatus увеличили с 800 до 1100 л. с., а пиковый крутящий момент — с 950 до 1250 Н∙м. Также установили громкий спортивный выхлоп.

Новый Lamborghini Urus Mansory способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 332 км/ч. Это самый мощный и быстрый кроссовер в мире.

Отделка салона разбавлена оранжевыми вставками Фото: Mansory

Конечно же, тюнинг Lamborghini Urus от Mansory сделал дизайн значительно агрессивнее. Кроссовер получил карбоновые капот, обвес, декор и сразу два антикрыла. Появились и оранжевые вставки. Также установлены 24-дюймовые кованые диски FC.5 с низкопрофильными шинами размером 295/30 R24 спереди и 355/25 R24 сзади.

Подсветка потолка имитирует звездное небо Фото: Mansory

Салон Lamborghini Urus Mansory отделали кожей, замшей и карбоном с ярко-оранжевыми акцентами. Подсветка потолка имитирует звездное небо.

