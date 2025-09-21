Самое быстрое авто в мире: новый 3000-сильный суперкар BYD разогнался до 496 км/ч (видео)

Электрический суперкар Yangwang U9 от BYD получил сверхмощный вариант Xtreme. Авто оснастили 3000-сильной установкой.

Related video

Новый BYD Yangwang U9 Xtreme продемонстрировали на тестовом полигоне АТР в немецком городе Паппенбург, где смог разогнаться до 496,22 км/ч. Это новый рекорд скорости среди серийных авто, который на 20 км/ч превзошел предыдущее достижение. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme — самый быстрый автомобиль в мире. И самый мощный, ведь получил 3000-сильную установку с четырьмя электромоторами и полным приводом.

Выдержать такую мощность призвана новая литий-железо-фосфатная батарея с усиленным охлаждением. К тому же, спортивный электромобиль BYD первым в мире получил 1200-вольтовое электрооборудование, призванное обеспечить сверхбыструю зарядку.

Важно

Неожиданный рекорд: новый электрокар Tesla Model Y L поразил своей управляемостью (видео)

Суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme сохранил активную подвеску с индивидуальным управлением для каждого колеса, которая позволяет ему "танцевать". Авто получило новые карбоново-керамические тормоза с титановыми суппортами.

Электрический суперкар оснащен 3000-сильной установкой Фото: BYD Auto

Кроме того, оптимизировали аэродинамику BYD Yangwang U9 и установили новые 20-дюймовые шины. На автодроме Нюрбургринг суперкар проехал круг за 6 минут 59,157 секунды.

Новый BYD Yangwang U9 Xtreme выпустили лимитированной серией из 30 авто. Цена суперкара превысит 250 000 долларов.

Между прочим, недавно на аукцион выставили самый дорогой суперкар современности за $19 миллионов.

Также Фокус писал о люксовом аналоге Rolls-Royce Cullinan от BYD.