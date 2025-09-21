Найшвидше авто у світі: новий 3000-сильний суперкар BYD розігнався до 496 км/год (відео)

Електричний суперкар Yangwang U9 від BYD отримав надпотужний варіант Xtreme. Авто оснастили 3000-сильною установкою.

Новий BYD Yangwang U9 Xtreme продемонстрували на тестовому полігоні АТР у німецькому місті Паппенбург, де зміг розігнатися до 496,22 км/год. Це новий рекорд швидкості серед серійних авто, який на 20 км/год перевершив попереднє досягнення. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme – найшвидший автомобіль у світі. І найпотужніший, адже отримав 3000-сильну установку з чотирма електромоторами та повним приводом.

Витримати таку потужність покликана нова літій-залізо-фосфатна батарея з посиленим охолодженням. До того ж, спортивний електромобіль BYD першим у світі отримав 1200-вольтне електрообладнання, покликане забезпечити надшвидку зарядку.

Суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme зберіг активну підвіску з індивідуальним керуванням для кожного колеса, яка дозволяє йому "танцювати". Авто отримало нові карбоново-керамічні гальма з титановими супортами.

Електричний суперкар оснащений 3000-сильною установкою Фото: BYD Auto

Крім того, оптимізували аеродинаміку BYD Yangwang U9 та встановили нові 20-дюймові шини. На автодромі Нюрбургринг суперкар проїхав коло за 6 хвилин 59,157 секунди.

Новий BYD Yangwang U9 Xtreme випустили лімітованою серією з 30 авто. Ціна суперкара перевищить 250 000 доларів.

