Новий Lamborghini Urus на 1100 сил став найшвидшим кросовером у світі (фото)
Кросовер Lamborghini Urus отримав надпотужну екстремальну версію Venatus. Вона вирізняється екстравагантним дизайном і розвиває 332 км/год.
Новий Lamborghini Urus Venatus створили в німецькому ательє Mansory і випустять лімітованою серією. Про авто розповіли на офіційному сайті компанії.
За основу взяли топовий плагін-гібрид Lamborghini Urus SE. Потужність Mansory Venatus збільшили з 800 до 1100 к. с., а піковий крутний момент – з 950 до 1250 Н∙м. Також встановили гучний спортивний вихлоп.Важливо
Новий Lamborghini Urus Mansory здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 332 км/год. Це найпотужніший і найшвидший кросовер у світі.
Звісно ж, тюнінг Lamborghini Urus від Mansory зробив дизайн значно агресивнішим. Кросовер отримав карбонові капот, обвіс, декор та одразу два антикрила. З’явилися і помаранчеві вставки. Також встановлені 24-дюймові ковані диски FC.5 із низькопрофільними шинами розміром 295/30 R24 спереду та 355/25 R24 ззаду.
Салон Lamborghini Urus Mansory оздобили шкірою, замшею та карбоном із яскраво-помаранчевими акцентами. Підсвічування стелі імітує зоряне небо.
До речі, нещодавно кросовер Lamborghini Urus Mansory сфотографували в Україні.
