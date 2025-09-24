Новий Lamborghini Urus на 1100 сил став найшвидшим кросовером у світі (фото)

Кросовер Lamborghini Urus отримав надпотужну екстремальну версію Venatus. Вона вирізняється екстравагантним дизайном і розвиває 332 км/год.

Новий Lamborghini Urus Venatus створили в німецькому ательє Mansory і випустять лімітованою серією. Про авто розповіли на офіційному сайті компанії.

Кросовер здатен розвинути 332 км/год і є найшвидшим у світі Фото: Mansory

За основу взяли топовий плагін-гібрид Lamborghini Urus SE. Потужність Mansory Venatus збільшили з 800 до 1100 к. с., а піковий крутний момент – з 950 до 1250 Н∙м. Також встановили гучний спортивний вихлоп.

Новий Lamborghini Urus Mansory здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 332 км/год. Це найпотужніший і найшвидший кросовер у світі.

Оздоблення салону розбавлене помаранчевими вставками Фото: Mansory

Звісно ж, тюнінг Lamborghini Urus від Mansory зробив дизайн значно агресивнішим. Кросовер отримав карбонові капот, обвіс, декор та одразу два антикрила. З’явилися і помаранчеві вставки. Також встановлені 24-дюймові ковані диски FC.5 із низькопрофільними шинами розміром 295/30 R24 спереду та 355/25 R24 ззаду.

Підсвічування стелі імітує зоряне небо Фото: Mansory

Салон Lamborghini Urus Mansory оздобили шкірою, замшею та карбоном із яскраво-помаранчевими акцентами. Підсвічування стелі імітує зоряне небо.

До речі, нещодавно кросовер Lamborghini Urus Mansory сфотографували в Україні.

Також Фокус писав, що BYD випустив найшвидше авто у світі, яке розвинуло 496 км/год.