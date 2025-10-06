В Киеве заметили раритетный спортивный Rolls-Royce со стильным тюнингом (фото)

В Киеве засветилось редкое купе Rolls-Royce Wraith 2017 года. Спортивное авто доработали в ателье Mansory.

Новый Rolls-Royce Wraith Mansory стоил от 500 000 до 850 000 долларов, в зависимости от версии. Фотографии автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Авто получило карбоновые обвес и декор Фото: Topcars UA

Немецкое ателье Mansory в свое время предлагало тюнинг Rolls-Royce Wraith по нескольким разным программам. 5,3-метровое авто сделали более стильным на вид.

Купе оснастили 22-дюймовыми дисками Фото: Topcars UA

Все варианты Rolls-Royce Wraith Mansory получили карбоновые обвес, капот, спойлер и декор. Также установили 22-дюймовые кованые диски.

За доплату предлагали и доработать салон Rolls-Royce Wraith Mansory. В отделке использовали дорогую кожу ярких цветов и карбон.

Rolls-Royce Wraith оснащен 6,6-литровым V12 твин-турбо Фото: Topcars UA

Rolls-Royce Wraith мог сохранить стандартный 6,6-литровый V12 твин-турбо на 632 л.с. и 800 Н-м, однако в Mansory был доступен и тюнинг-пакет, который увеличивал мощность до 740 сил, а крутящий момент — до 1000 Н-м. В этом случае разгон до 100 км/ч занимает 4,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч.

Кстати, недавно в Киеве видели преемника модели Wraith — электромобиль Rolls-Royce Spectre.

Также Фокус писал о лимитированном спорткаре Renault в Украине с карбоновыми и титановыми деталями.