В Украине появился недорогой семейный электрокар Zeekr с запасом хода более 800 км (фото)

В Украину начали завозить новый электромобиль Zeekr 007 GT. Универсал предлагается в мощных версиях с запасом хода до 825 км.

Один из первых Zeekr 007 GT заметили в Киеве. Фотографии электрокара появились на странице t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Новый Zeekr 007 GT в Украине продают по цене от 1 453 200 гривен. С 2025 года электрокары Zeekr официально представлены на нашем рынке.

Запас хода электрокара достигает 825 км Фото: Topcars UA

Универсал GT пополнил линейку Zeekr 007 в начале 2025 года. 4,86-метровое авто отличается стремительным обтекаемым дизайном с покатой крышей, высокой оконной линией и двумя задними спойлерами.

Новый Zeekr 007 GT просторнее седана и имеет немалый багажник объемом 645-1737 л. В салоне установлены цифровая панель приборов и большой 15,5-дюймовый тачскрин.

Электромобиль Zeekr 007 GT выпускают в заднеприводной 422-сильной и полноприводной 645-сильной модификациях. Разгон до 100 км/ч занимает 5,3 и 2,95 с, соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: Topcars UA

На выбор предлагаются батареи емкостью 75 и 100 кВт∙ч. Запас хода Zeekr 007 GT составляет от 650 до 825 км. 800-вольтная архитектура позволяет сверхбыструю зарядку мощностью 500 кВт: добавить 500 км запаса хода можно всего за 15 минут.

