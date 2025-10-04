В Україні з'явився недорогий сімейний електрокар Zeekr із запасом ходу понад 800 км (фото)

В Україну почали завозити новий електромобіль Zeekr 007 GT. Універсал пропонують у потужних версіях із запасом ходу до 825 км.

Related video

Один із перших Zeekr 007 GT помітили в Києві. Світлини електрокара з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Новий Zeekr 007 GT в Україні продають за ціною від 1 453 200 гривень. Із 2025 року електрокари Zeekr офіційно представлені на нашому ринку.

Запас ходу електрокара сягає 825 км Фото: Topcars UA

Універсал GT поповнив лінійку Zeekr 007 на початку 2025 року. 4,86-метрове авто вирізняється стрімким обтічним дизайном з покатим дахом, високою віконною лінією та двома задніми спойлерами.

Новий Zeekr 007 GT просторіший за седан і має чималий багажник об’ємом 645-1737 л. У салоні встановлені цифрова панель приладів та великий 15,5-дюймовий тачскрін.

Важливо

На український ринок вийдуть преміальні електромобілі від Huawei: подробиці та ціни (фото)

Електромобіль Zeekr 007 GT випускають у задньопривідній 422-сильній та повнопривідній 645-сильній модифікаціях. Розгін до 100 км/год займає 5,3 та 2,95 с, відповідно. Максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: Topcars UA

На вибір пропонують батареї ємністю 75 та 100 кВт∙год. Запас ходу Zeekr 007 GT становить від 650 до 825 км. 800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку потужністю 500 кВт: додати 500 км запасу ходу можна всього за 15 хвилин.

Між іншим, презентовано новий Zeekr 001 2026 із потужнішими силовими установками та запасом ходу до 800 км.

Також Фокус повідомляв, що в Києві бачили перший електрокросовер Xiaomi.