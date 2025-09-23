Понад 900 сил і запас ходу 800 км: на ринок виходить новий Zeekr 001 2026 (фото)

Новий Zeekr 001 2026 надходить у продаж. Електромобіль став значно потужніший та має більший запас ходу до 810 км.

Електрокар доступний для попереднього замовлення в Китаї, проте ціна Zeekr 001 2026 стане відомою у жовтні. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Zeekr 001 не надто змінився зовні. Оновлена модель пізнається за зміненими фарами, ходовими вогнями та бамперами.

Запас ходу електрокара зріс до 810 сил Фото: Zeekr

Салон Zeekr 001 2026 не змінився, проте електрокар отримав покращену систему напівавтономного руху G-Pilot H7 з 30 сенсорами і лідаром.

Основну увагу приділили силовим установкам. Новий Zeekr 001 в задньопривідному виконанні тепер оснащений 489-сильним мотором. На вибір пропонують батареї ємністю 95 і 103 кВт∙год: запас ходу становить 710 і 810 км, відповідно.

Потужність повнопривідної версії зросла до 912 сил, що дозволяє стартувати до 100 км/год за 2,83 с і розвивати 280 км/год. Запас ходу складає 640-762 км.

Усі електромобілі Zeekr 001 2026 мають адаптивні амортизатори. Пневмоподвіску доопрацювали та пристосували до легкого бездоріжжя. Кліренс регулюється в межах 121-206 мм.

Новий Zeekr 001 очікується в Україні, адже китайський бренд тепер офіційно представлений на нашому ринку.

Також Фокус писав про нові електрокросовери Zeekr із запасом ходу до 800 км.