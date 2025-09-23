Понад 900 сил і запас ходу 800 км: на ринок виходить новий Zeekr 001 2026 (фото)
Новий Zeekr 001 2026 надходить у продаж. Електромобіль став значно потужніший та має більший запас ходу до 810 км.
Електрокар доступний для попереднього замовлення в Китаї, проте ціна Zeekr 001 2026 стане відомою у жовтні. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль Zeekr 001 не надто змінився зовні. Оновлена модель пізнається за зміненими фарами, ходовими вогнями та бамперами.
Салон Zeekr 001 2026 не змінився, проте електрокар отримав покращену систему напівавтономного руху G-Pilot H7 з 30 сенсорами і лідаром.
Основну увагу приділили силовим установкам. Новий Zeekr 001 в задньопривідному виконанні тепер оснащений 489-сильним мотором. На вибір пропонують батареї ємністю 95 і 103 кВт∙год: запас ходу становить 710 і 810 км, відповідно.
Потужність повнопривідної версії зросла до 912 сил, що дозволяє стартувати до 100 км/год за 2,83 с і розвивати 280 км/год. Запас ходу складає 640-762 км.
Усі електромобілі Zeekr 001 2026 мають адаптивні амортизатори. Пневмоподвіску доопрацювали та пристосували до легкого бездоріжжя. Кліренс регулюється в межах 121-206 мм.
Новий Zeekr 001 очікується в Україні, адже китайський бренд тепер офіційно представлений на нашому ринку.
Також Фокус писав про нові електрокросовери Zeekr із запасом ходу до 800 км.