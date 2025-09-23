Более 900 сил и запас хода 800 км: на рынок выходит новый Zeekr 001 2026 (фото)

Новый Zeekr 001 2026 поступает в продажу. Электромобиль стал значительно мощнее и имеет больший запас хода до 810 км.

Электрокар доступен для предварительного заказа в Китае, однако цена Zeekr 001 2026 станет известной в октябре. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Zeekr 001 не слишком изменился внешне. Обновленная модель узнается по измененным фарам, ходовым огням и бамперам.

Запас хода электрокара вырос до 810 сил Фото: Zeekr

Салон Zeekr 001 2026 не изменился, однако электрокар получил улучшенную систему полуавтономного движения G-Pilot H7 с 30 сенсорами и лидаром.

Основное внимание уделили силовым установкам. Новый Zeekr 001 в заднеприводном исполнении теперь оснащен 489-сильным мотором. На выбор предлагают батареи емкостью 95 и 103 кВт∙ч: запас хода составляет 710 и 810 км, соответственно.

Важно

Мощность полноприводной версии выросла до 912 сил, что позволяет стартовать до 100 км/ч за 2,83 с и развивать 280 км/ч. Запас хода составляет 640-762 км.

Все электромобили Zeekr 001 2026 имеют адаптивные амортизаторы. Пневмоподвеску доработали и приспособили к легкому бездорожью. Клиренс регулируется в пределах 121-206 мм.

Новый Zeekr 001 ожидается в Украине, ведь китайский бренд теперь официально представлен на нашем рынке.

Также Фокус писал о новых электрокроссоверах Zeekr с запасом хода до 800 км.