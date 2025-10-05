Их выпустили всего 450: в Киеве заметили очень редкий спорткар Renault 2000-х (фото)

В Киеве сфотографировали Renault Megane 2008 года в лимитированном заряженном исполнении R26.R. Экстремальное 230-сильное авто имеет карбоновый капот и титановый выхлоп, а его задние сиденья сняли.

Renault Megane Renault F1 Team R26.R в свое время был самой экстремальной версией хэтчбек. Это раритет не только в Украине, ведь модель выпустили ограниченной серией из 450 авто. Фото Renault Megane опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Авто узнается по красным колесам и графике на кузове Фото: Topcars UA

R26.R — особая лимитированная версия Renault Megane RS. Ее посвятили двум чемпионским титулам Фернандо Алонсо в "Формуле-1", добытым за рулем болида Renault.

Как и все Renault Megane RS, вариант R26.R отличается обвесом, спойлером и расширенными крыльями. Хэтчбек предлагали только в четырех цветах (сером, белом, желтом и голубом), а его боковины и капот украсили графикой. 18-дюймовые диски окрасили в красный цвет.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Renault

Renault Megane R26.R облегчили на 123 кг за счет карбонового капота, титанового выхлопа, а также демонтажа задних кресел и части шумоизоляции. Спереди же установили легкие спортивные сиденья, а за доплату предлагали каркас безопасности.

230-сильный хэтчбек стартует до сотни за 6 с Фото: Topcars UA

Заряженный хэтчбек Renault Megane оснащен 2,0-литровым турбомотором на 230 л. с. и 310 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 245 км/ч.

