В Киеве засветился недорогой конкурент BMW 3 Series и Mercedes C-Class от Hyundai (фото)

В Киеве заметили спортивный седан Genesis G70 2022 года. Премиальная модель от Hyundai оснащена 370-сильной турбошестерней и стартует до сотни за 4,7 с.

Genesis G70 является раритетом в Украине, ведь премиальный бренд Hyundai в Украине не представлен официально. Фото седана опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Авто оснащено 370-сильным V6 с турбонаддувом Фото: Topcars UA

Genesis G70 выпускается с 2017 года. 4,7-метровый седан D-класса является более доступным конкурентом BMW 3 Series и Mercedes C-Class.

Конкретно этот седан Genesis G70 является обновленной моделью — ее выдают разделенные фары и фонари, а также решетка радиатора в виде "клюва". Авто относится к лимитированной версии Launch Edition — выпущено 500 таких седанов.

Салон Genesis G70 отделан кожей и алюминием

Премиальный Genesis G70 богато укомплектован. Его салон отделан кожей, а сиденья и рулевая колонка имеют электропривод. Кресла получили подогрев и вентиляцию, есть камеры кругового обзора и раздельный климат-контроль.

Топовый Genesis G70 оснащен 3,3-литровым V6 с турбонаддувом, который развивает 370 л. с. и 510 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость составляет 268 км/ч.

3,3-литровая версия седана оснащена тормозами Brembo Фото: Topcars UA

Седан выпускают с задним и полным приводом. Замедляют его тормоза Brembo.

Кстати, на украинский рынок выходит новый кроссовер Hyundai Palisade 2025.

