Оригинальный и практичный: тест-драйв нового Hyundai Santa Fe

Новый Hyundai Santa Fe пятого поколения не узнать. Фокус познакомился с оригинальным кроссовером и определил, что изменилось в авто, кроме дизайна.

Related video

Обычно семейные кроссоверы — не тот класс авто, при создании которых дизайнеры дают волю фантазии. В этом сегменте важнее практичность и внутреннее пространство. Впрочем, есть и исключения — такие, как новый Hyundai Santa Fe, который кардинально изменился, в первую очередь, внешне. Оригинальный кроссовер недавно побывал на тексте Фокуса.

Спереди появились активные заслонки радиатора Фото: Тарас Брязгунов

Квадратиш, практиш, гут — дизайн Hyundai Santa Fe

Новый Hyundai Santa Fe не узнать, ведь внешне он не имеет абсолютно ничего общего со всеми своими предшественниками. Мало того, он выделяется и на фоне других моделей Hyundai своим нетипичным угловатым дизайном.

Двухобъемный профиль, высокий капот, рубленые линии, выраженные колесные арки — это уже классические черты моделей повышенной проходимости. Прямоугольные фары и фонари украсили Н-образной графикой. Спереди появились активные заслонки радиатора, которые открываются для охлаждения двигателя.

Дизайн задней части несколько скромнее Фото: Тарас Брязгунов

Задняя часть выглядит скромнее: вертикальное стекло прикрыто спойлером. А еще здесь красуется огромная надпись Santa Fe. Она здесь не лишняя, ведь и пешеходов, и водителей других машин нередко интересует, что же это за авто такое необычное.

Несмотря на кардинальные внешние изменения, новый Hyundai Santa Fe сохранил платформу N3. Впрочем, он подрос в размерах по сравнению с предшественником.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Hyundai Santa Fe 2025 года:

длина — 4830 мм;

ширина — 1900 мм;

высота — 1720 мм;

колесная база — 2815 мм.

Важно

Футуристический и экономичный: тест-драйв нового кроссовера Hyundai Kona Hybrid

Салон Hyundai Santa Fe

Рубленые поверхности преобладают и в салоне Hyundai Santa Fe 2025. К качеству отделки вопросов нет. Мягкая искусственная кожа и замша сочетаются с деревянными вставками, а жесткого пластика немного. Доступна и натуральная кожа Nappa, однако для этого надо выбрать опциональный пакет Calligraphy.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Тарас Брязгунов

Как и у младшего Hyundai Tucson, селектор КПП переехал на рулевую колонку. Похожа у двух моделей и компоновка водительского места с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями.

Цифровой щиток приборов имеет современную графику, а его вид и конфигурацию можно настроить. К тому же, в топовой версии есть проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью.

Мультимедийная система Hyundai Santa Fe работает довольно быстро, а ее меню понятно. А вот к сенсорным переключателям климата есть вопросы, ведь ими не слишком удобно пользоваться на ощупь. Интересно, что физические кнопки на центральной панели все же остались — они отвечают за аудио и режимы езды.

Графику и конфигурацию панели приборов можно менять Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Естественно, что в салоне семейного авто хватает отсеков для мелких вещей. Hyundai Santa Fe имеет два бардачка, двухуровневую центральную консоль с нишей, USB-портами и беспроводными зарядками смартфонов, а также огромный бокс и выдвижной ящик в переднем подлокотнике.

Большой и просторный

Садимся за руль Hyundai Santa Fe. В версии Top как передние сиденья, так и рулевая колонка оснащены электроприводом, а у водителя есть память настроек. Также предусмотрен подогрев и вентиляция кресел, обогревается и руль. Интересная деталь: в спинках установлены разъемы USB-C.

Посадка в кроссовере довольно высокая Фото: Тарас Брязгунов Второй ряд кроссовера очень просторный, а сиденья имеют горизонтальную регулировку Фото: Тарас Брязгунов

Кресла Hyundai Santa Fe широкие и мягкие. Боковая поддержка не самая сильная, однако для семейной модели вполне достаточно. Посадка довольно высокая, что вместе с достаточно тонкими стойками крыши и большими зеркалами обеспечивает неплохую обзорность. Именно благодаря угловатому дизайну к габаритам немаленького авто легче привыкнуть. К тому же есть удобные камеры в "слепых" зонах, которые выводят изображение на панель приборов при включении указателя поворотов.

Кроссовер Hyundai Santa Fe стал просторнее и особенно это заметно на втором ряду, ведь места для ног и над головой в избытке. Ширина салона позволяет удобно разместиться трем взрослым. К тому же, сиденья оснащены горизонтальной регулировкой и изменяемым углом наклона спинки.

Третий ряд подойдет для детей или взрослых небольшого роста Фото: Тарас Брязгунов

Третий ряд, конечно, больше подойдет детям, однако мне с ростом 176 см вполне удалось поместиться. Примечательно, что дефлекторы обдува и USB-порты есть даже здесь, а пассажиры второго ряда также получили подогрев и выдвижные шторки на окнах.

Со всеми креслами на месте остается небольшой багажник, однако если сложить третий ряд (это можно сделать нажатием кнопки), то образуется немалый 642-литровый отсек. Со сложенным вторым рядом объем возрастает до 1963 л и в этом случае можно перевозить двухметровые грузы.

С тремя рядами остается небольшой багажник Фото: Тарас Брязгунов В пятиместной конфигурации объем багажника составляет 642 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными сиденьями можно перевозить двухметровые грузы Фото: Тарас Брязгунов Под полом багажника есть место для шторки Фото: Тарас Брязгунов Фаркоп Hyundai Santa Fe получил электропривод

В отсеке под полом есть место для шторки. Довольно большая дверь багажника имеет электропривод во всех Hyundai Santa Fe 2025, а порог загрузки относительно невысокий. Запаска кроссовера прячется под днищем, однако от нее придется отказаться, если выбрать опциональный фаркоп с электроприводом.

Комплектация Hyundai Santa Fe

Кроссовер Hyundai Santa Fe в исполнении Top очень щедро оснащен — электропакет, камеры по кругу, парковочный автопилот с дистанционным управлением, навигация, акустика Bose с 10 динамиками, сканер отпечатков пальцев.

Впрочем, и базовая комплектация Hyundai Santa Fe небедна — есть бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, камера заднего вида, датчики дождя и света, подогрев передних сидений и руля.

Переключатели климата стали сенсорными Фото: Тарас Брязгунов Рычаг КПП перенесли на рулевую колонку Фото: Тарас Брязгунов Кроссовер имеет два бардачка Фото: Тарас Брязгунов Двухуровневая центральная консоль имеет нишу для сумки Фото: Тарас Брязгунов USB-порты установили в спинках передних кресел Фото: Тарас Брязгунов В центральном подлокотнике оборудовали довольно большой бокс с ящиком Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов Широкий подлокотник Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров установили шторки Фото: Тарас Брязгунов На третьем ряду есть дефлекторы обдува и подстаканники Фото: Тарас Брязгунов

К тому же, кроссовер имеет богатое оснащение по безопасности: 8 подушек, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения, управления светом фар, распознавания знаков, контроля "слепых" зон и усталости водителя.

Важно

Мощный внедорожный "хищник": тест-драйв нового Ford Ranger Raptor

Мощный, но с "аппетитом" — двигатель Hyundai Santa Fe

Новый Hyundai Santa Fe в Украине предлагают с двумя 2,5-литровыми двигателями — атмосферным 194-сильным и 281-сильным с турбонаддувом.

На тест Фокуса попал более мощный вариант. Турбомотор эластичный и очень тяговитый, ведь немалый пиковый крутящий момент в 422 Н∙м доступен в широком диапазоне 1700-4000 об/мин. Особенно хорошо он проявляет себя после 2000 об/мин.

2,5-литровый турбомотор очень тяговитый, но с немалым расходом топлива Фото: Тарас Брязгунов

В спортивном режиме двигатель становится резвее и большой кроссовер демонстрирует неплохую динамику — 7,8 с до 100 км/ч и максимальные 210 км/ч. После 3000 об/мин турбочетверка более громкая, хотя слишком шумной она не является. А вот расход топлива при активной езде в городе может достигать 16-17 л/100 км.

В режиме Eco мотор более спокойный и тихий, а его "аппетит" несколько снижается. Если легче давить на газ, то можно добиться 12 л на 100 км в городском цикле и 9-10 л/100 км на трассе. Для справки: паспортный расход топлива составляет 9,9 л на 100 км в смешанном цикле.

Кроссовер демонстрирует неплохую динамику Фото: Тарас Брязгунов

Стоит отметить, что в линейке модели есть более экономичные и довольно мощные гибридные модификации, но пока они не представлены в Украине. А вот популярный в прошлом 2,2-литровый дизель на Hyundai Santa Fe уже не устанавливают.

Управляемость Hyundai Santa Fe

8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями хорошо настроен, поэтому переключает передачи не только быстро, но и плавно. Полный привод дополнен режимами для различных типов дорожного покрытия, однако с клиренсом 170 мм кроссовер Hyundai Santa Fe больше рассчитан на легкое бездорожье.

Кроссовер комфортабельный и на удивление мало кренится в поворотах Фото: Тарас Брязгунов

Все же, новый Hyundai Santa Fe лучше проявляет себя на асфальте. Его езда комфортабельна даже с 20-дюймовыми дисками, однако при этом большое авто не слишком кренится в поворотах.

Руль довольно легкий, хотя в спортивном режиме наполняется весом. Немалое авто неплохо чувствует себя на городских улицах и с маневрированием у него никаких проблем.

Конечно, из-за угловатого дизайна дают знать о себе аэродинамические шумы — они проявляются после 110 км/ч. А вот днище имеет неплохую шумоизоляцию, поэтому ухабы поглощаются тихо.

Фары и фонари украшены Н-образной графикой Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Цена Hyundai Santa Fe

Новый Hyundai Santa Fe в Украине стоит от 1 814 600 гривен. 281-сильный кроссовер в исполнении Top стоит от 2 273 500 гривен. В принципе, в этом классе есть как более дешевые, так и более дорогие модели, хотя стоит отметить, что предшественник все же был доступнее.

Вердикт Фокуса

Новый Hyundai Santa Fe, несомненно, выделяется на фоне других моделей своего класса. Однако он не только изменился до неузнаваемости, но и стал просторнее, значительно современнее и мощнее. Впрочем, он и подорожал, а топовая 281-сильная версия имеет немалый "аппетит".

Плюсы Hyundai Santa Fe:

просторные салон и багажник;

богатое оснащение;

тяговитый двигатель.

Минусы Hyundai Santa Fe:

завышенный расход топлива;

кроссовер дороже предшественника.

Технические характеристики Hyundai Santa Fe

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 2497 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 281/5800 Крутящий момент, Нм/об/мин. 422/1700-4000 Коробка передач 8-ст. роботизированная, с двумя сцеплениями Привод полный Расход топлива, л/100 км 9,9 Макс. скорость, км/ч 210 Разгон 0–100 км/ч, с 7,8 Объем топливного бака, л 67

Важно