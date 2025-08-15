Оригінальний і практичний: тест-драйв нового Hyundai Santa Fe

Новий Hyundai Santa Fe п'ятого покоління не впізнати. Фокус познайомився із оригінальним кросовером і визначив, що змінилося в авто, окрім дизайну.

Зазвичай сімейні кросовери — не той клас авто, при створенні яких дизайнери дають волю фантазії. У цьому сегменті важливіші практичність та внутрішній простір. Утім, є і виключення — такі, як новий Hyundai Santa Fe, який кардинально змінився, у першу чергу, зовні. Оригінальний кросовер нещодавно побував на тексті Фокусу.

Спереду з'явилися активні заслонки радіатора Фото: Тарас Брязгунов

Квадратіш, практіш, гут — дизайн Hyundai Santa Fe

Новий Hyundai Santa Fe не впізнати, адже зовні він не має абсолютно нічого спільного з усіма своїми попередниками. Мало того, він виділяється і на фоні інших моделей Hyundai своїм нетиповим кутастим дизайном.

Двооб’ємний профіль, високий капот, рубані лінії, виражені колісні арки – це вже класичні риси моделей підвищеної прохідності. Прямокутні фари та ліхтарі прикрасили Н-подібною графікою. Спереду з'явилися активні заслонки радіатора, які відкриваються для охолодження двигуна.

Дизайн задньої частини дещо скромніший Фото: Тарас Брязгунов

Задня частина має скромніший вигляд: вертикальне скло прикрите спойлером. А ще тут красується величезний надпис Santa Fe. Він тут не зайвий, адже і пішоходів, і водіїв інших машин нерідко цікавить, що ж це за авто таке незвичне.

Попри кардинальні зовнішні зміни, новий Hyundai Santa Fe зберіг платформу N3. Утім, він підріс у розмірах порівняно з попередником.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Hyundai Santa Fe 2025:

довжина — 4830 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1720 мм;

колісна база — 2815 мм.

Салон Hyundai Santa Fe

Рубані поверхні переважають і в салоні Hyundai Santa Fe 2025. До якості оздоблення питань немає. М’яка штучна шкіра та замша поєднуються з дерев’яними вставками, а жорсткого пластику небагато. Доступна і натуральна шкіра Nappa, проте для цього треба обрати опційний пакет Calligraphy.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Тарас Брязгунов

Як і в молодшого Hyundai Tucson, селектор КПП переїхав на кермову колонку. Схоже у двох моделей і компонування водійського місця із двома 12,3-дюймовими дисплеями.

Цифровий щиток приладів має сучасну графіку, а його вигляд та конфігурацію можна налаштувати. До того ж, у топовій версії є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю.

Мультимедійна система Hyundai Santa Fe працює доволі швидко, а її меню зрозуміле. А от до сенсорних перемикачів клімату є питання, адже ними не надто зручно користуватися на дотик. Цікаво, що фізичні кнопки на центральній панелі все ж таки залишилися – вони відповідають за аудіо та режими їзди.

Графіку та конфігурацію панелі приладів можна змінювати Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Природно, що у салоні сімейного авто вистачає відсіків для дрібних речей. Hyundai Santa Fe має два бардачки, дворівнева центральна консоль із нішею, USB-портами та бездротовими зарядками смартфонів, а також величезний бокс і висувний ящик у передньому підлокітнику.

Великий і просторий

Сідаємо за кермо Hyundai Santa Fe. У версії Top як передні сидіння, так і кермова колонка оснащені електроприводом, а у водія є пам'ять налаштувань. Також передбачено підігрів та вентиляцію крісел, обігрівається і кермо. Цікава деталь: у спинках встановлені роз’єми USB-C.

Посадка в кросовері доволі висока Фото: Тарас Брязгунов Другий ряд кросовера дуже просторий, а сидіння мають горизонтальне регулювання Фото: Тарас Брязгунов

Крісла Hyundai Santa Fe широкі та м’які. Бокова підтримка не найсильніша, проте для сімейної моделі цілком достатньо. Посадка доволі висока, що разом із досить тонкими стійками даху та великими дзеркалами забезпечує непогану оглядовість. Саме завдяки кутастому дизайну до габаритів немаленького авто легше звикнути. До того ж є зручні камери у "сліпих" зонах, які виводять зображення на панель приладів при увімкненні покажчика поворотів.

Кросовер Hyundai Santa Fe став просторішим і особливо це помітно на другому ряді, адже місця для ніг і над головою в надлишку. Ширина салону дозволяє зручно розміститися трьом дорослим. До того ж, сидіння оснащені горизонтальним регулюванням та змінним кутом нахилу спинки.

Третій ряд підійде для дітей чи дорослих невеликого зросту Фото: Тарас Брязгунов

Третій ряд, звісно, більше підійде дітям, проте мені зі зростом 176 см цілком вдалося поміститися. Примітно, що дефлектори обдуву та USB-порти є навіть тут, а пасажири другого ряду також отримали підігрів та висувні шторки на вікнах.

Із усіма кріслами на місці залишається невеликий багажник, проте якщо скласти третій ряд (це можна зробити натисненням кнопки), то утворюється чималий 642-літровий відсік. Зі складеним другим рядом об'єм зростає до 1963 л і в цьому випадку можна перевозити двометрові вантажі.

Із трьома рядами залишається невеликий багажник Фото: Тарас Брязгунов У п'ятимісній конфігурації об'єм багажника складає 642 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними сидіннями можна перевозити двометрові вантажі Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою багажника є місце для шторки Фото: Тарас Брязгунов Фаркоп Hyundai Santa Fe отримав електропривід

У відсіку під підлогою є місце для шторки. Доволі великі двері багажника мають електропривід у всіх Hyundai Santa Fe 2025, а поріг завантаження відносно невисокий. Запаска кросовера ховається під днищем, проте від неї доведеться відмовитися, якщо обрати опційний фаркоп із електроприводом.

Комплектація Hyundai Santa Fe

Кросовер Hyundai Santa Fe у виконанні Top дуже щедро оснащений — електропакет, камери по колу, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, навігація, акустика Bose з 10 динаміками, сканер відбитків пальців.

Утім, і базова комплектація Hyundai Santa Fe небідна — є безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, парктронік, камера заднього виду, датчики дощу та світла, підігрів передніх сидінь і керма.

Перемикачі клімата стали сенсорними Фото: Тарас Брязгунов Важіль КПП перенесли на кермову колонку Фото: Тарас Брязгунов Кросовер має два бардачки Фото: Тарас Брязгунов Дворівнева центральна консоль має нішу для сумки Фото: Тарас Брязгунов USB-порти встановили в спинках передніх крісел Фото: Тарас Брязгунов У центральному підлокітнику обладнали доволі великий бокс із шухлядою Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов Широкий підлокітник Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів встановили шторки Фото: Тарас Брязгунов На третьому ряді є дефлектори обдуву та підсклянники Фото: Тарас Брязгунов

До того ж, кросовер має багате оснащення з безпеки: 8 подушок, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху, управління світлом фар, розпізнавання знаків, контролю "сліпих" зон та втоми водія.

Потужний, але з "апетитом" — двигун Hyundai Santa Fe

Новий Hyundai Santa Fe в Україні пропонують із двома 2,5-літровими двигунами — атмосферним 194-сильним та 281-сильним із турбонаддувом.

На тест Фокусу потрапив потужніший варіант. Турбомотор еластичний і дуже тяговитий, адже чималий піковий крутний момент в 422 Н∙м доступний у широкому діапазоні 1700-4000 об/хв. Особливо добре він проявляє себе після 2000 об/хв.

2,5-літровий турбомотор дуже тяговитий, але з чималою витратою пального Фото: Тарас Брязгунов

У спортивному режимі двигун стає жвавішим і великий кросовер демонструє непогану динаміку — 7,8 с до 100 км/год і максимальні 210 км/год. Після 3000 об/хв турбочетвірка гучніша, хоча надто шумною вона не є. А от витрата пального за активної їзди у місті може сягати 16-17 л/100 км.

У режимі Eco мотор спокійніший і тихіший, а його "апетит" дещо знижується. Якщо легше тиснути на газ, то можна добитися 12 л на 100 км у міському циклі та 9-10 л/100 км на трасі. Для довідки: паспортна витрата пального становить 9,9 л на 100 км у змішаному циклі.

Кросовер демонструє непогану динаміку Фото: Тарас Брязгунов

Варто відзначити, що в лінійці моделі є економічніші та доволі потужні гібридні модифікації, але наразі вони не представлені в Україні. А от популярний у минулому 2,2-літровий дизель на Hyundai Santa Fe вже не встановлюють.

Керованість Hyundai Santa Fe

8-ступінчастий робот із двома зчепленнями добре налаштований, тому перемикає передачі не лише швидко, але й плавно. Повний привід доповнений режимами для різних типів дорожнього покриття, проте із кліренсом 170 мм кросовер Hyundai Santa Fe більше розрахований на легке бездоріжжя.

Кросовер комфортабельний і на диво мало крениться у поворотах Фото: Тарас Брязгунов

Усе ж таки, новий Hyundai Santa Fe краще проявляє себе на асфальті. Його їзда комфортабельна навіть із 20-дюймовими дисками, проте при цьому велике авто не надто крениться у поворотах.

Кермо доволі легке, хоча в спортивному режимі наповнюється вагою. Чимале авто непогано почувається на міських вулицях і з маневруванням у нього ніяких проблем.

Звісно, через кутастий дизайн дають знати про себе аеродинамічні шуми – вони проявляються після 110 км/год. А от днище має непогану шумоізоляцію, тому вибоїни поглинаються тихо.

Фари та ліхтарі прикрашені Н-подібною графікою Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Hyundai Santa Fe

Новий Hyundai Santa Fe в Україні коштує від 1 814 600 гривень. 281-сильний кросовер у виконанні Top коштує від 2 273 500 гривень. У принципі, в цьому класі є як дешевші, так і дорожчі моделі, хоча варто відзначити, що попередник все ж таки був доступнішим.

Вердикт Фокусу

Новий Hyundai Santa Fe, безсумнівно, виділяється на фоні інших моделей свого класу. Однак він не лише змінився до невпізнання, а й став просторішим, значно сучаснішим та потужнішим. Утім, він і подорожчав, а топова 281-сильна версія має чималий "апетит".

Плюси Hyundai Santa Fe:

просторі салон та багажник;

багате оснащення;

тяговитий двигун.

Мінуси Hyundai Santa Fe:

завищена витрата пального;

кросовер дорожчий за попередника.

Технічні характеристики Hyundai Santa Fe

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 2497 Потужність двигуна, к. с./об/хв 281/5800 Обертальний момент, Нм/об/хв 422/1700-4000 Коробка передач 8-ст. роботизована, з двома зчепленнями Привід повний Споживання пального, л/100 км 9,9 Макс. швидкість, км/год 210 Розгін 0–100 км/год, с 7,8 Об'єм паливного баку, л 67

