У Києві засвітився недорогий конкурент BMW 3 Series і Mercedes C-Class від Hyundai (фото)

У Києві помітили спортивний седан Genesis G70 2022 року. Преміальна модель від Hyundai оснащена 370-сильною турбошісткою і стартує до сотні за 4,7 с.

Genesis G70 є раритетом в Україні, адже преміальний бренд Hyundai в Україні не представлений офіційно. Фото седана опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Авто оснащене 370-сильним V6 із турбонаддувом Фото: Topcars UA

Genesis G70 випускають із 2017 року. 4,7-метровий седан D-класу є доступнішим конкурентом BMW 3 Series та Mercedes C-Class.

Конкретно цей седан Genesis G70 є оновленою моделлю – її видають розділені фари і ліхтарі, а також решітка радіатора у вигляді "дзьоба". Авто належить до лімітованої версії Launch Edition – випущено 500 таких седанів.

Салон Genesis G70 оздоблений шкірою і алюмінієм

Преміальний Genesis G70 багато укомплектований. Його салон оздоблений шкірою, а сидіння і кермова колонка мають електропривід. Крісла отримали підігрів і вентиляція, є камери кругового огляду і роздільний клімат-контроль.

Топовий Genesis G70 оснащений 3,3-літровим V6 із турбонаддувом, який розвиває 370 к. с. та 510 Н∙м. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,7 с, а максимальна швидкість становить 268 км/год.

3,3-літрова версія седана оснащена гальмами Brembo Фото: Topcars UA

Седан випускають із заднім та повним приводом. Сповільнюють його гальма Brembo.

