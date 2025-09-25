В Україні з'явиться новий Hyundai Palisade 2025: комплектації та ціни (фото)

На український ринок вийде новий Hyundai Palisade. Флагманський кросовер став більшим і сучаснішим, а також уперше отримав потужну гібридну версію.

Кросовер Hyundai Palisade другого покоління з’явиться в Україні у листопаді, проте вже доступний до замовлення. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Hyundai в Україні.

Кросовер підріс у розмірах Фото: Hyundai

Новий Hyundai Palisade сягає понад 5 м завдовжки, тобто більший за попередника, який свого часу побував на тесті Фокусу. Дизайн кросовера став соліднішим та більш рубаним – із широкою решіткою радіатора та оригінальними смугастими фарами і ліхтарями.

У салоні Hyundai Palisade 2025 на передній панелі встановили два дисплеї, а перемикачі клімату стали сенсорними. Важіль КПП переїхав на кермову колонку. Автомобіль став просторішим і доступний у версіях на 7 та 8 місць.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Palisade в Україні запропонують у двох 2,5-літрових версіях із повним приводом – 281-сильній бензиновій та 334-сильній гібридній. В останньому випадку запас ходу – 1015 км.

Ціна Hyundai Palisade в Україні стартує з 2 451 200 гривень за базовий варіант Elegance. Комплектація включає безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, камеру, парктронік, електропривід дверей багажника, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки, електропривід і вентиляцію передніх сидінь, підігрів керма та крісел перших двох рядів.

Модель пропонують у версіях на 7 і 8 місць Фото: Hyundai

Топовий варіант Calligraphy (від 2 976 200 гривень) додає оздоблення шкірою Nappa, люк, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду (із режимом для "сліпих" зон), електропривід кермової колонки, вентиляція другого та підігрів третього ряду.

