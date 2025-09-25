В Украине появится новый Hyundai Palisade 2025: комплектации и цены (фото)

На украинский рынок выйдет новый Hyundai Palisade. Флагманский кроссовер стал больше и современнее, а также впервые получил мощную гибридную версию.

Кроссовер Hyundai Palisade второго поколения появится в Украине в ноябре, однако уже доступен к заказу. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Hyundai в Украине.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Hyundai

Новый Hyundai Palisade достигает более 5 м в длину, то есть больше предшественника, который в свое время побывал на тесте Фокуса. Дизайн кроссовера стал более солидным и рубленым — с широкой решеткой радиатора и оригинальными полосатыми фарами и фонарями.

В салоне Hyundai Palisade 2025 на передней панели установили два дисплея, а переключатели климата стали сенсорными. Рычаг КПП переехал на рулевую колонку. Автомобиль стал просторнее и доступен в версиях на 7 и 8 мест.

На передней панели установили два дисплея Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Palisade в Украине предложат в двух 2,5-литровых версиях с полным приводом — 281-сильной бензиновой и 334-сильной гибридной. В последнем случае запас хода — 1015 км.

Цена Hyundai Palisade в Украине стартует с 2 451 200 гривен за базовый вариант Elegance. Комплектация включает бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, камеру, парктроник, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности, электропривод и вентиляцию передних сидений, подогрев руля и кресел первых двух рядов.

Модель предлагается в версиях на 7 и 8 мест Фото: Hyundai

Топовый вариант Calligraphy (от 2 976 200 гривен) добавляет отделку кожей Nappa, люк, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора (с режимом для "слепых" зон), электропривод рулевой колонки, вентиляция второго и подогрев третьего ряда.

