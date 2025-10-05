Підтримайте нас RU
Їх випустили лише 450: у Києві помітили дуже рідкісний спорткар Renault 2000-х (фото)

Renault Megane R26
Renault Megane R26.R — екстремальний лімітований варіант хетчбека | Фото: Topcars UA

У Києві сфотографували Renault Megane 2008 року в лімітованому зарядженому виконанні R26.R. Екстремальне 230-сильне авто має карбоновий капот і титановий вихлоп, а його задні сидіння зняли.

Renault Megane Renault F1 Team R26.R свого часу був найекстремальнішою версією хетчбек. Це раритет не лише в Україні, адже модель випустили обмеженою серією із 450 авто. Фото Renault Megane опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.u.a в Instagram.

Renault Megane RS
Авто пізнається за червоними колесами та графікою на кузою
Фото: Topcars UA

R26.R – особлива лімітована версія Renault Megane RS. Її присвятили двом чемпіонським титулам Фернандо Алонсо в "Формулі-1", добутим за кермом боліда Renault.

Як і всі Renault Megane RS, варіант R26.R вирізняється обвісом, спойлером та розширеними крилами. Хетчбек пропонували лише в чотирьох кольорах (сірому, білому, жовтому та блакитному), а його боковини та капот прикрасили графікою. 18-дюймові диски пофарбували в червоний колір.

Салон Renault Megane R26
У салоні встановили спортивні крісла
Фото: Renault

Renault Megane R26.R полегшили на 123 кг за рахунок карбонового капоту, титанового вихлопу, а також демонтажу задніх крісел і частини шумоізоляції. Спереду ж встановили легкі спортивні сидіння, а за доплату пропонували каркас безпеки.

Renault Megane R26.R
230-сильний хетчбек стартує до сотні за 6 с
Фото: Topcars UA

Заряджений хетчбек Renault Megane оснащений 2,0-літровим турбомотором на 230 к. с. та 310 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість становить 245 км/год.

До речі, нещодавно в одній із країн ЄС помітили раритетний Maybach 2003 року на українських номерах.

Також Фокус розповідав про новий Renault Clio 2026. Хетчбек змінився зовні та отримав потужніші двигуни.