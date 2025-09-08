Незвичний дизайн і заводське ГБО: дебютував новий Renault Clio 2026 (фото, відео)

У Мюнхені на автосалоні IAA Mobility презентували новий Renault Clio. Компактний хетчбек змінився до невпізнання та отримав нові економічні двигуни потужністю до 160 сил.

Related video

Новий Renault Clio шостого покоління надійде у продаж до кінця року і в базовому виконанні коштуватиме менш ніж 20 000 євро. Про авто розповіли на офіційному сайті Renault.

Дизайн Renault Clio 2026

Хетчбек Renault Clio 2026 має стрімкіший силует із вигнутим дахом та схованими ручками задніх дверей. Його задня частина тепер загострена, а "лице" стало агресивнішим. У нього широка решітка радіатора, чималий повітрозабірник у бампері та вузькі розкосі фари. До того ж, авто підросло в розмірах.

Модель доступна у бензиновій, гібридній та газовій версіях Фото: Renault

Габарити Renault Clio 2026:

довжина – 4116 мм;

ширина – 1768 мм;

висота – 1451 мм;

колісна база – 2591 мм.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Renault

Салон і комплектація Renault Clio 2026

Компонування салону Clio знайоме за електричними Renault. На передній панелі встановили два 10,1-дюймові екрани. В оздобленні використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

Новий Renault Clio став просторішим, а об’єм його багажника становить 391 л. Базова версія отримала кондиціонер, парктронік, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Хетчбек став просторішим Фото: Renault

Найдорожчий варіант Esprit Alpine додає 18-дюймові диски, безключовий доступ, клімат-контроль, камеру, датчики дощу та світла. Серед доступних опцій – камери кругового огляду та акустика Harman Kardon на 410 Вт.

Новий Renault Clio, характеристики

Новий Renault Clio дебютував у трьох версіях. 1,2-літровий трициліндровий турбомотор розвиває 115 к. с. у бензиновому виконанні та 120 к. с. — із заводським ГБО. Витрата бензину становить 5 л на 100 км, а газу — 6,9 л/100 км.

Об'єм багажника становить 391 л Фото: Renault

Топова 1,8-літрова гібридна установка E-Tech на 160 к. с. дозволяє стартувати до сотні за 8,3 с та витрачати 3,9 л/100 км. Кермо хетчбека зробили гострішим.

До речі, нещодавно дебютував гібридний Duster із заводським ГБО, автоматом та повним приводом.

Також Фокус писав, що на автошоу в Мюнхені презентували недорогий електрокросовер Volkswagen.