Необычный дизайн и заводское ГБО: дебютировал новый Renault Clio 2026 (фото, видео)

В Мюнхене на автосалоне IAA Mobility презентовали новый Renault Clio. Компактный хэтчбек изменился до неузнаваемости и получил новые экономичные двигатели мощностью до 160 сил.

Новый Renault Clio шестого поколения поступит в продажу до конца года и в базовом исполнении будет стоить менее 20 000 евро. Об авто рассказали на официальном сайте Renault.

Дизайн Renault Clio 2026

Хэтчбек Renault Clio 2026 имеет более стремительный силуэт с изогнутой крышей и скрытыми ручками задних дверей. Его задняя часть теперь заостренная, а "лицо" стало более агрессивным. У него широкая решетка радиатора, немалый воздухозаборник в бампере и узкие раскосые фары. К тому же, авто подросло в размерах.

Модель доступна в бензиновой, гибридной и газовой версиях Фото: Renault

Габариты Renault Clio 2026:

длина — 4116 мм;

ширина — 1768 мм;

высота — 1451 мм;

колесная база — 2591 мм.

На передней панели установили два экрана Фото: Renault

Салон и комплектация Renault Clio 2026

Компоновка салона Clio знакома по электрическим Renault. На передней панели установили два 10,1-дюймовых экрана. В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

Новый Renault Clio стал просторнее, а объем его багажника составляет 391 л. Базовая версия получила кондиционер, парктроник, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Хэтчбек стал просторнее Фото: Renault

Самый дорогой вариант Esprit Alpine добавляет 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, камеру, датчики дождя и света. Среди доступных опций — камеры кругового обзора и акустика Harman Kardon на 410 Вт.

Новый Renault Clio, характеристики

Новый Renault Clio дебютировал в трех версиях. 1,2-литровый трехцилиндровый турбомотор развивает 115 л. с. в бензиновом исполнении и 120 л. с. — с заводским ГБО. Расход бензина составляет 5 л на 100 км, а газа — 6,9 л/100 км.

Объем багажника составляет 391 л Фото: Renault

Топовая 1,8-литровая гибридная установка E-Tech на 160 л. с. позволяет стартовать до сотни за 8,3 с и расходовать 3,9 л/100 км. Руль хэтчбека сделали более острым.

