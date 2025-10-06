У Києві помітили раритетний спортивний Rolls-Royce зі стильним тюнінгом (фото)

У Києві засвітилося рідкісне купе Rolls-Royce Wraith 2017 року. Спортивне авто доопрацювали в ательє Mansory.

Новий Rolls-Royce Wraith Mansory коштував від 500 000 до 850 000 доларів, залежно від версії. Світлини автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто отримало карбонові обвіс та декор Фото: Topcars UA

Німецьке ательє Mansory свого часу пропонувало тюнінг Rolls-Royce Wraith за кількома різними програмами. 5,3-метрове авто зробили більш стильним на вигляд.

Купе оснастили 22-дюймовими дисками Фото: Topcars UA

Усі варіанти Rolls-Royce Wraith Mansory отримали карбонові обвіс, капот, спойлер та декор. Також встановили 22-дюймові ковані диски.

За доплату пропонували і доопрацювати салон Rolls-Royce Wraith Mansory. В оздобленні використали дорогу шкіру яскравих кольорів та карбон.

Rolls-Royce Wraith оснащений 6,6-літровим V12 твін-турбо Фото: Topcars UA

Rolls-Royce Wraith міг зберегти стандартний 6,6-літровий V12 твін-турбо на 632 к. с. і 800 Н·м, проте в Mansory був доступний і тюнінг-пакет, який збільшував потужність до 740 сил, а крутний момент — до 1000 Н·м. У цьому випадку розгін до 100 км/год займає 4,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 300 км/год.

До речі, нещодавно в Києві бачили наступника моделі Wraith — електромобіль Rolls-Royce Spectre.

Також Фокус писав про лімітований спорткар Renault в Україні з карбоновими і титановими деталями.