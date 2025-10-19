Представлено найдорожчий "Гелендваген" за $1,7 мільйона: його оздобили діамантами (фото)

Mercedes-Benz G-Class отримав нову люксову версію Himalaya. В оздобленні «Гелендвагена» використали шкіру крокодила та справжні діаманти.

Незвичний тюнінг "Гелендвагена" виконало польське ательє Carlex Design, яке вже створило кілька яскравих проєктів на базі позашляховика. Про новинку розповіли на його сайті.

У білій фарбі кузова використали діамантовий пил Фото: Carlex Design

Новий Mercedes G-Class від Carlex Design витриманий у вінтажному стилі. "Гелендваген" отримав обвіс, нові бампери та решітку радіатора. Встановили колісні диски під старовину та шини з білими боковинами. В оздобленні використали чимало хрому.

Та найцікавішим є двоколірне забарвлення кузова, адже у білу фарбу додали справжній діамантовий пил – його витратили цілий кілограм.

Салон оздобили шкірою крокодила Фото: Carlex Design

Салон Mercedes G-Class оздобили шкірою крокодила від компанії Hermes, яка відома своїми сумками. Присутня й алькантара, а кнопки блокування дверей прикрасили діамантами.

Відео дня

Важливо

Сильніший за 1980-ті: в Україну привезли нестандартний лімітований Mercedes G-Class (фото)

В основі Carlex Himalaya лежить заряджений Mercedes-AMG G63 із 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 585 к. с. Він здатен розігнатися до сотні за 4,5 с.

Кнопки блокування дверей прикрасили діамантами Фото: Carlex Design

Ціна Mercedes G-Class Carlex Himalaya становить 1,7 мільйона доларів – це найдорожчий "Гелендваген" в історії.

Раніше Фокус розповідав про 1100-сильний тюнінгований кросовер Lamborghini Urus.

Також ми писали, що в Києві бачили рідкісне купе Rolls-Royce з тюнінгом.