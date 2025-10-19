Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Представлено найдорожчий "Гелендваген" за $1,7 мільйона: його оздобили діамантами (фото)

Mercedes-Benz G-Class
У Польщі виконали яскравий тюнінг "Гелендвагена" | Фото: Carlex Design

Mercedes-Benz G-Class отримав нову люксову версію Himalaya. В оздобленні «Гелендвагена» використали шкіру крокодила та справжні діаманти.

Незвичний тюнінг "Гелендвагена" виконало польське ательє Carlex Design, яке вже створило кілька яскравих проєктів на базі позашляховика. Про новинку розповіли на його сайті.

Mercedes G-Class Carlex Himalaya
У білій фарбі кузова використали діамантовий пил
Фото: Carlex Design

Новий Mercedes G-Class від Carlex Design витриманий у вінтажному стилі. "Гелендваген" отримав обвіс, нові бампери та решітку радіатора. Встановили колісні диски під старовину та шини з білими боковинами. В оздобленні використали чимало хрому.

Та найцікавішим є двоколірне забарвлення кузова, адже у білу фарбу додали справжній діамантовий пил – його витратили цілий кілограм.

Салон Mercedes G-Class
Салон оздобили шкірою крокодила
Фото: Carlex Design

Салон Mercedes G-Class оздобили шкірою крокодила від компанії Hermes, яка відома своїми сумками. Присутня й алькантара, а кнопки блокування дверей прикрасили діамантами.

Відео дня
Важливо
Сильніший за 1980-ті: в Україну привезли нестандартний лімітований Mercedes G-Class (фото)
Сильніший за 1980-ті: в Україну привезли нестандартний лімітований Mercedes G-Class (фото)

В основі Carlex Himalaya лежить заряджений Mercedes-AMG G63 із 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 585 к. с. Він здатен розігнатися до сотні за 4,5 с.

Кнопки блокування дверей прикрасили діамантами
Кнопки блокування дверей прикрасили діамантами
Фото: Carlex Design

Ціна Mercedes G-Class Carlex Himalaya становить 1,7 мільйона доларів – це найдорожчий "Гелендваген" в історії.

Раніше Фокус розповідав про 1100-сильний тюнінгований кросовер Lamborghini Urus.

Також ми писали, що в Києві бачили рідкісне купе Rolls-Royce з тюнінгом.