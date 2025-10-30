В Киеве заметили редкий "семейный суперкар" Mercedes мощностью более 600 сил (фото)

В Киеве сфотографировали универсал Mercedes E-Class 2018 года в заряженном исполнении от AMG. Семейная модель оснащена 612-сильным V8 с турбонаддувом и способен развить 290 км/ч.

Новый Mercedes-AMG E63 S Estate стоил более 100 000 евро. Универсал является раритетом в Украине. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Семейная модель стартует до сотни за 3,5 с Фото: Topcars UA

Заряженный универсал Mercedes-AMG E63 S Estate оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 612 л.с. и 850 Н∙м. Динамика семейного авто — на уровне некоторых суперкаров: с 9-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 290 км/ч.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Mercedes-Benz

Авто является полноприводным, но предусмотрен заднеприводный дрифт-режим. Также есть спортивная пневмоподвеска, электронный задний дифференциал. Конкретно это авто оснащено опциональными карбоново-керамическими тормозами.

Отличить AMG-версию от стандартного Mercedes E-Class W213 можно по особой решетке радиатор, агрессивным бамперам и обвесу. Также установлены 20-дюймовые диски, а сзади выглядывают четыре выхлопные трубы.

Универсал оснащен карбоново-керамическими тормозами Фото: Topcars UA

В салоне установили спортивные руль и кресла. Универсал Mercedes-AMG E63 S Estate остается практичным семейным авто с просторным салоном и большим (640-1820 л) багажником.

