В Киеве заметили редкий заряженный седан Mercedes 2000-х на 500 сил (фото)

В Киеве засветился седан Mercedes S-Class 2003 года в заряженном исполнении от AMG. Редкое авто оснащено мощным компрессорным V8 на 500 сил.

Такой Mercedes S55 AMG — настоящий раритет не только в Украине, ведь из 32,5 тыс. авто этой модели только 1058 получили двигатель с компрессором. Фото Mercedes опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Седан оснащен 500-сильным V8 Фото: Topcars UA

Благодаря механическому нагнетателю отдачу 5,4-литрового V8 увеличили до 500 л. с. и 700 Н∙м. Результат — 5,4 с до сотни и максимальные 250 км/ч, ограниченные электроникой. Mercedes S55 AMG Kompressor был один из самых быстрых седанов своего времени.

Спортивные сиденья имеют вентиляцию и массаж Фото: Mercedes-Benz

Традиционно в AMG также доработали рулевое управление и пневмоподвеску Mercedes-Benz S-Class, а также установили увеличенные тормоза.

Отличить заряженный вариант от стандартного Mercedes S-Class W220 можно по более агрессивному переднему бамперу, обвесу и 19-дюймовым дискам. Сзади выглядывают четыре выхлопные трубы.

Седан оснащен 19-дюймовыми дисками Фото: Topcars UA

Конкретно это авто относится к удлиненной (5,16 м) L-версии. Салон Merdes S55 AMG Kompressor отделан кожей и деревом, а спортивные передние сиденья дополнили вентиляцией и массажем.

