У Києві помітили рідкісний заряджений седан Mercedes 2000-х на 500 сил (фото)

У Києві засвітився седан Mercedes S-Class 2003 року в зарядженому виконанні від AMG. Рідкісне авто оснащене потужним компресорним V8 на 500 сил.

Такий Mercedes S55 AMG – справжній раритет не лише в Україні, адже з 32,5 тис. авто цієї моделі лише 1058 отримали двигун із компресором. Фото Mercedes опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан оснащений 500-сильним V8 Фото: Topcars UA

Завдяки механічному нагнітачу віддачу 5,4-літрового V8 збільшили до 500 к. с. та 700 Н∙м. Результат – 5,4 с до сотні та максимальні 250 км/год, обмежені електронікою. Mercedes S55 AMG Kompressor був один із найшвидших седанів свого часу.

Спортивні сидіння мають вентиляцію та масаж Фото: Mercedes-Benz

Традиційно в AMG також доопрацювали кермове управління і пневмопідвіску Mercedes-Benz S-Class, а також встановили збільшені гальма.

Відрізнити заряджений варіант від стандартного Mercedes S-Class W220 можна за агресивнішим переднім бампером, обвісом та 19-дюймовими дисками. Ззаду виглядають чотири вихлопні труби.

Седан оснащений 19-дюймовими дисками Фото: Topcars UA

Конкретно це авто належить до подовженої (5,16 м) L-версії. Салон Merdes S55 AMG Kompressor оздоблений шкірою та деревом, а спортивні передні сидіння доповнили вентиляцією та масажем.

