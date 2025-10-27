У Києві помітили люксовий електрокросовер Maybach за $200 000 на "бляхах" (фото)

У Києві сфотографували електромобіль Mercedes-Maybach EQS680 SUV. Представницький кросовер стартує до сотні за 4,4 с і має запас ходу 600 км.

Новий Mercedes-Maybach EQS680 SUV поки є рідкістю в Україні — зареєстровано лише кілька таких електрокарів. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Електрокросовер є шикарнішою версією Mercedes EQS SUV. Його ціна перевищує 200 000 доларів.

Електрокросовер оснащений 668-сильною установкою Фото: Topcars UA

Електрокар пізнається за зміненою передньою частиною у стилістиці Maybach. Крім того, привертають увагу особливі 22-дюймові диски та двоколірне забарвлення.

Конкретно цей електромобіль Mercedes-Maybach EQS680 SUV належить до сімейства Night Series. Ця версія вирізняється чорним декором та особливим внутрішнім оздобленням чорною шкірою Nappa та деревом.

Авто оснащене особливими 22-дюймовими дисками Фото: Topcars UA

На другому ряду авто встановлено окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем. Також комплектація включає чотиризонний клімат-контроль, пневмопідвіску, сканер відбитків пальців, екрани для задніх пасажирів та набір фірмових бокалів.

Електромобіль Mercedes-Maybach EQS680 SUV оснащений 668-сильною повнопривідною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 4,4 с та розвинути 210 км/год. Із батареєю на 107,8 кВт∙год запас ходу сягає 612 км.

У салоні ззаду встановлено окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем Фото: Mercedes-Benz

Конкретно цей електричний кросовер Mercedes-Maybach EQS680 SUV має німецькі номери. Не виключено, що його не встигли розмитнити або ж це гості з Німеччини.

Між іншим, нещодавно в Києві виявили паркінг із представницькими Mercedes та Maybach.

Також Фокус розповідав, що в Україну привезли новітній 800-сильний "Гелендваген".