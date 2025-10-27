В Киеве заметили люксовый электрокроссовер Maybach за $200 000 на "бляхах" (фото)

В Киеве сфотографировали электромобиль Mercedes-Maybach EQS680 SUV. Представительский кроссовер стартует до сотни за 4,4 с и имеет запас хода 600 км.

Новый Mercedes-Maybach EQS680 SUV пока является редкостью в Украине — зарегистрировано всего несколько таких электрокаров. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Электрокроссовер является более шикарной версией Mercedes EQS SUV. Его цена превышает 200 000 долларов.

Электрокроссовер оснащен 668-сильной установкой Фото: Topcars UA

Электрокар узнается по измененной передней части в стилистике Maybach. Кроме того, привлекают внимание особые 22-дюймовые диски и двухцветный окрас.

Конкретно этот электромобиль Mercedes-Maybach EQS680 SUV относится к семейству Night Series. Эта версия отличается черным декором и особой внутренней отделкой черной кожей Nappa и деревом.

Авто оснащено особыми 22-дюймовыми дисками Фото: Topcars UA

На втором ряду авто установлены отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Также комплектация включает четырехзонный климат-контроль, пневмоподвеску, сканер отпечатков пальцев, экраны для задних пассажиров и набор фирменных бокалов.

Электромобиль Mercedes-Maybach EQS680 SUV оснащен 668-сильной полноприводной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с и развить 210 км/ч. С батареей на 107,8 кВт∙ч запас хода достигает 612 км.

В салоне сзади установлены отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем Фото: Mercedes-Benz

Конкретно этот электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS680 SUV имеет немецкие номера. Не исключено, что его не успели растаможить или же это гости из Германии.

Между прочим, недавно в Киеве обнаружили паркинг с представительскими Mercedes и Maybach.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли новейший 800-сильный "Гелендваген".