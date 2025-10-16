Поддержите нас UA
В Украине появился 500-сильный электрический спорткар MG с дверями как у Lamborghini (фото)

MG Cyberster
Электрический спорткар MG Cyberster появился в Украине | Фото: MG

На украинский рынок вышел новый MG Cyberster. Стильный родстер отличается ярким дизайном и получил электрические установки мощностью до 510 сил.

Электрический спорткар MG Cyberster уже появился в Украине и журналисту Фокуса удалось познакомиться с ярким авто. Его подробности раскрыли на официальном сайте украинского представительства MG.

Новый MG Cyberster знаменует возвращение британского бренда к производству доступных спорткаров. Именно они в свое время прославили MG на весь мир.

новый MG Cyberster
Двери спорткара поднимаются вверх и имеют электропривод
Фото: Тарас Брязгунов

Электромобиль MG Cyberster отличается стремительным дизайном и классическими пропорциями с длинным капотом и заостренной "кормой". Изюминкой авто являются его подъемные двери типа "крылья бабочки" (как у Lamborghini или McLaren), оснащенные электроприводом.

В салоне на передней панели установлены сразу три дисплея. Спортивные сиденья обшиты кожей и алькантарой и дополнены электроприводом с памятью настроек и подогревом.

Также комплектация MG Cyberster включает 20-дюймовые диски, бесключевой доступ, акустику Bose с 8 динамиками, климат-контроль, камеры кругового обзора, комплекс систем безопасности MG Pilot.

Салон MG Cyberster
В салоне установлены три экрана
Фото: MG

Цена MG Cyberster в Украине стартует с 2 054 400 гривен. Спорткар доступен в 340-сильной заднеприводной и 510-сильной полноприводной версиях. Более мощный вариант стартует до сотни за 3,2 с и развивает 200 км/ч.

Электромобиль MG Cyberster оснащен батареей емкостью 77 кВт∙ч. Запас хода составляет 507 км с задним приводом и 443 км — с полным. Быстрая зарядка на 80% занимает 38 минут.

Кстати, недавно рассекретили недорогой семейный электрокроссовер MG S6.

Также Фокус писал о первом электробусе MG, который выйдет на европейский рынок.