Недорогой семейный электромобиль MG случайно показали за полгода до презентации (фото)

В интернет попали официальные фото MG S6 EV. Доступный семейный электрокар предложат в версиях мощностью 204-362 л. с., а его запас хода превысит 500 км.

Новый MG S6 EV презентуют в первой половине 2026 года, однако его фотографии и видео случайно опубликовала организация EuroNCAP, которая проводила краш-тесты новой модели. Об этом сообщает британское издание Auto Express.

На фото видно, что электрокроссовер очень похож на младшего брата MG S5. У него выраженный "нос" и тоненькая двухуровневая оптика. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

Фото MG S6 EV случайно попали в интернет Фото: EuroNCAP

Ранее были обнародованы некоторые подробности семейной модели. Она станет преемницей кроссовера MG Marvel R и будет самым большим электрокаром марки.

Размеры MG S6 EV:

длина — 4708 мм;

ширина — 1912 мм;

высота — 1664 мм;

колесная база — 2835 мм;

клиренс — 190 мм;

масса — 1880 кг.

Кроссовер предложат в версиях мощностью 204-362 л.с. Фото: EuroNCAP

Салон на фото не виден, но стали известны некоторые характеристики кроссовера. Электромобиль MG S6 EV предложат в заднеприводных версиях мощностью 204 и 245 л. с., а также в полноприводном 362-сильном варианте. На выбор будут доступны батареи емкостью 64 и 77 кВт∙ч, а запас хода в самой "дальнобойной" версии превысит 500 км.

Кстати, недавно презентовали первый электробус MG, который будут продавать в Европе.

Также Фокус писал о семейном электрокроссовере Hyundai за $19 500 с запасом хода 720 км.