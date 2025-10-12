Представлен первый электробус MG: подробности и видео

MG открывает новое для себя направление деятельности — производство общественного транспорта. Дебютной моделью стал электрический городской автобус MG iEV 12.

Related video

Первый электробус MG разработали в Великобритании и презентовали в Брюсселе на выставке Busworld Europe 2025. Об этом сообщает "Автоцентр".

Новый MG iEV 12 — дебютная разработка подразделения MG Commercial. В основе автобуса лежит шасси MG B12E собственной разработки. На испытаниях прототипы суммарно прошли 500 тыс. км.

Важно

Самый дешевый гибрид в Украине: тест-драйв нового кроссовера MG ZS

Городской электробус MG iEV 12 достигает 12 м в длину и имеет низкий пол. В салоне — более 30 сидячих мест, есть кондиционер и USB-порты. Комплектация также включает два экрана на водительском месте, камеры кругового обзора, системы удержания в полосе движения, контроля "слепых" зон и распознавания знаков.

В салоне — более 30 сидячих мест Фото: MG

Новый MG iEV 12 будет предлагаться с батареями емкостью 417 и 489 кВт∙ч. Их толщина составляет всего 140 мм, также есть защита от ударов и влаги по стандарту ІР68. Масса электрической установки составляет всего 290 кг.

Для водителя установили два экрана Фото: MG

Первый электробус MG поступит в производство в 2026 году. Больше подробностей и характеристик модели раскроют ближе к дате выхода на рынок.

Кстати, на этой же выставке Busworld Europe 2025 в Брюсселе презентовали городские электробусы от создателя "Мивины".

Также Фокус писал о новейшем украинском электробусе с запасом хода 350 км.