Самый дешевый гибрид в Украине: тест-драйв нового кроссовера MG ZS

Новый MG ZS второй генерации получил недорогую и мощную гибридную версию. Фокус испытал кроссовер, проверил его расход топлива и определил его плюсы и минусы.

Спрос на гибриды в Украине стремительно увеличивается и еще никогда бензоэлектрические авто не были настолько популярными на нашем рынке. Постоянный рост цен на топливо заставляет автомобилистов выбирать более экономичные модели.

Новый MG ZS узнается по широкой решетке радиатора и более узким фарам Фото: Тарас Брязгунов

Конечно, значительная часть гибридов дороже бензиновых аналогов, ведь электрификация добавляет к стоимости авто. Впрочем, на украинском рынке есть и недорогие модели — такие, как новый MG ZS второго поколения, который теперь доступен в гибридном исполнении. Сейчас это самый дешевый гибрид в Украине (HEV) и он побывал на тесте Фокуса.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн MG ZS

Новый MG ZS 2025 сохранил знакомые черты дизайна, однако стал более выразительным на вид и более зрелым. Силуэт кроссовера с длинным капотом и изогнутой оконной линией узнаваем, однако боковины стали более рельефными. Решетка радиатора значительно шире, а диодные фары стали более раскосыми и теперь соединены диодной полосой.

На крыше установили увеличенный спойлер, а фонари стали несколько крупнее. Стандартными для гибрида являются 18-дюймовые диски. К тому же, новый MG ZS несколько подрос в размерах по сравнению с предшественником.

Заднее стекло прикрыто немалым спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Габариты MG ZS 2025:

длина — 4430 мм;

ширина — 1818 мм;

высота — 1635 мм;

колесная база — 2610 мм.

Салон MG ZS

Оценим интерьер MG ZS. Материалы внутренней отделки улучшены и жесткого пластика стало меньше. Салон гибрида отделан экокожей.

В салоне MG ZS улучшили материалы отделки Фото: Тарас Брязгунов

На руле кожа перфорированная, а его обод скошен сверху и снизу. Кроме кнопок, здесь установлены и джойстики. Нестандартно выглядит массивный рычаг КПП MG ZS, а рядом с ним — большая кнопка запуска двигателя.

Цифровая панель приборов стала больше и современнее, а еще получила новые интересные функции. Теперь на экране могут отображаются силуэты других машин в потоке.

Большую часть центральной панели занимает большой 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Она проста и понятна, а также дополнена Android Auto и Apple CarPlay. Физических переключателей здесь осталось немного: звук аудио, к примеру, можно отрегулировать кнопками, а вот управление климатом осуществляется через тачскрин.

Цифровая панель приборов стала более современной Фото: Тарас Брязгунов

Отсеков для мелких вещей в салоне MG ZS хватает. Довольно вместительный бардачок дополнен небольшой полочкой. Также есть глубокий бокс в подлокотнике и ниши на центральной консоли.

Насколько просторен новый MG ZS

Садимся на место водителя. Кресло MG ZS 2025 оснащено электроприводом, но при этом рулевая колонка по-прежнему регулируется только по высоте. Передние сиденья довольно удобные и мягкие, хотя хотелось бы чуть больше боковой поддержки.

Кресло водителя в MG ZS HEV+ оснащено электроприводом Фото: Тарас Брязгунов По меркам своего класса кроссовер просторный Фото: Тарас Брязгунов

Как кресла, так и руль имеют подогрев. Посадка в MG ZS довольно низкая, по меркам кроссоверов. Обзорность неплохая и к габаритам компактного кроссовера привыкаешь быстро. К тому же, парковку облегчают камеры.

Кроссовер MG ZS остается одной из самых просторных моделей своего класса. Сзади места для ног стало больше да и над головой неплохой запас. На втором ряду удобнее двоим, ведь салон не очень широкий, а по центру проходит салон. Авто не имеет заднего подлокотника, зато для пассажиров есть отдельные дефлекторы обдува и USB-порт.

Объем багажника MG ZS составляет 443 л Со сложенными задними сиденьями образуется 1457-литровый отсек Под полом есть органайзер, но запаски нет

Багажник MG ZS 2025 в гибридном исполнении такой же, как у бензиновой модели: 443 л в обычном состоянии и 1457 л со сложенными задними креслами. Под полом — органайзер для инструментов или других мелких вещей. А вот запаски нет — для гибридов это обычная ситуация, ведь под полом установлена батарея.

Комплектация MG ZS

Новый MG ZS HEV+ предлагают только в одной топовой версии LUX с бесключевым доступом, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, парктроником, камерами кругового обзора, датчиками света и дождя.

Бардачок MG ZS дополнен небольшой полочкой Бокс в подлокотнике довольно глубокий Кроссовер получил необычный рычаг КПП Для задних пассажиров есть дефлекторы обдува и USB-порт

Также установлены современные системы безопасности — автоматическое торможение, удержание в полосе движения, распознавание знаков и контроль "слепых" зон.

Экономичный и оживленный

Недорогой гибрид MG ZS довольно мощный по меркам своего класса. 1,5-литровая бензиновая четверка и электромотор суммарно развивают 197 л. с. и имеют очень щедрый крутящий момент в 465 Н∙м.

Так что недостатка тяги здесь никогда не будет. К тому же, с крутящим справляется первая в мире 3-ступенчатая гибридная трансмиссия.

Гибридная установка мощная и расходует менее 6 л на 100 км

Новый MG ZS HEV+ разгоняется уверенно, но спокойно и без драмы. Особенно бодр он до 50 км/ч в спортивном режиме. Спринт до сотни занимает 8,7 с, а максимальная скорость составляет 168 км/ч.

Гибридная установка работает плавно и очень тихо. Примечательно, что в городе очень часто авто переходит в электрический режим, ведь имеет батаею на 1,83 кВт∙ч. Кроме того, новый MG ZS HEV+ способен работать в режимах последовательного или параллельного гибрида или же бензиновый двигатель может непосредственно вращать колеса.

Впрочем, водитель не управляет этим процессом — всем заведует электроника. Зато можно, например, выбрать режим Eco для снижения расхода топлива. Гибрид MG ZS очень экономичен: во время теста расход топлива составил 5,3-5,7 л/100 км в городе и 4,5-5 л на 100 км на трассе. Паспортный показатель — 5,1 л/100 км в смешанном цикле.

Кроссовер демонстрирует неплохую динамику Фото: Тарас Брязгунов

Стоит добавить, что в Украине также доступны 1,5-литровые бензиновые версии модели — атмосферная на 116 л.с. и 170-сильная с турбонаддувом. А вот электромобиля больше не будет — его заменит отдельный кроссовер MG S5.

Управляемость MG ZS

Кроссовер MG ZS по-прежнему доступен только с передним приводом, да и клиренс у него небольшой небольшой — 161 мм. Поэтому это все же городской житель.

Подвеска MG ZS HEV+ подготовлена к нашим дорогам. Она энергоемкая и достаточно мягкая, поэтому большинство ухабов поглощаются и даже с 18-дюймовыми дисками езда комфортабельна. При этом крены кузова довольно умеренные.

Подвеска MG ZS довольно мягкая и энергоемкая Фото: Тарас Брязгунов

Руль кроссовера легкий и не слишком информативный. А вот рекуперативное торможение хорошо настроено и его можно отрегулировать.

А еще новый MG ZS тише предшественника. Шумы ветра и шин на трассе начинают проявляться после 110-120 км/ч.

Цена MG ZS

Новый MG ZS в Украине стоит от 777 835 гривен за базовый бензиновый вариант STD на механической КПП. Гибрид оценили в 1 079 374 грн и он не намного дороже бензиновой модели в аналогичной комплектации LUX. Конкуренты электрифицированного кроссовера с аналогичными силовыми установками типа HEV существенно дороже и даже "мягкие" гибриды (MHEV) на украинском рынке обычно стоят больше.

Фары MG ZS соединены диодной полосой Фото: Тарас Брязгунов Фонари кроссовера несколько увеличили Фото: Тарас Брязгунов Стандартными для гибрида являются 18-дюймовые диски

Вердикт Фокусу

Кроссовер MG ZS HEV+ — гибрид по цене недорогого бензинового автомобиля. Он доступный, экономичный и при этом достаточно быстрый. У него просторный салон и неплохая комплектация.

Плюсы MG ZS HEV+:

невысокая цена;

мощная гибридная установка;

малый расход горючего.

Минусы MG ZS HEV+:

отсутствие регулировки руля по вылету;

слишком низкий клиренс.

Технические характеристики MG ZS HEV+

Тип двигателя бензиновый и электромотор Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1498 Мощность двигателя, л. с. 197 Крутящий момент, Нм 465 Коробка передач 3-ст. гибридная Привод передний Расход топлива, л/100 км 5,1 Макс. скорость, км/ч 168 Разгон 0–100 км/ч, с 8,7 Объем топливного бака, л 41

