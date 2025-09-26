Самый дешевый гибрид в Украине: тест-драйв нового кроссовера MG ZS
Новый MG ZS второй генерации получил недорогую и мощную гибридную версию. Фокус испытал кроссовер, проверил его расход топлива и определил его плюсы и минусы.
Спрос на гибриды в Украине стремительно увеличивается и еще никогда бензоэлектрические авто не были настолько популярными на нашем рынке. Постоянный рост цен на топливо заставляет автомобилистов выбирать более экономичные модели.
Конечно, значительная часть гибридов дороже бензиновых аналогов, ведь электрификация добавляет к стоимости авто. Впрочем, на украинском рынке есть и недорогие модели — такие, как новый MG ZS второго поколения, который теперь доступен в гибридном исполнении. Сейчас это самый дешевый гибрид в Украине (HEV) и он побывал на тесте Фокуса.
Дизайн MG ZS
Новый MG ZS 2025 сохранил знакомые черты дизайна, однако стал более выразительным на вид и более зрелым. Силуэт кроссовера с длинным капотом и изогнутой оконной линией узнаваем, однако боковины стали более рельефными. Решетка радиатора значительно шире, а диодные фары стали более раскосыми и теперь соединены диодной полосой.
На крыше установили увеличенный спойлер, а фонари стали несколько крупнее. Стандартными для гибрида являются 18-дюймовые диски. К тому же, новый MG ZS несколько подрос в размерах по сравнению с предшественником.
Габариты MG ZS 2025:
- длина — 4430 мм;
- ширина — 1818 мм;
- высота — 1635 мм;
- колесная база — 2610 мм.
Салон MG ZS
Оценим интерьер MG ZS. Материалы внутренней отделки улучшены и жесткого пластика стало меньше. Салон гибрида отделан экокожей.
На руле кожа перфорированная, а его обод скошен сверху и снизу. Кроме кнопок, здесь установлены и джойстики. Нестандартно выглядит массивный рычаг КПП MG ZS, а рядом с ним — большая кнопка запуска двигателя.
Цифровая панель приборов стала больше и современнее, а еще получила новые интересные функции. Теперь на экране могут отображаются силуэты других машин в потоке.
Большую часть центральной панели занимает большой 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Она проста и понятна, а также дополнена Android Auto и Apple CarPlay. Физических переключателей здесь осталось немного: звук аудио, к примеру, можно отрегулировать кнопками, а вот управление климатом осуществляется через тачскрин.
Отсеков для мелких вещей в салоне MG ZS хватает. Довольно вместительный бардачок дополнен небольшой полочкой. Также есть глубокий бокс в подлокотнике и ниши на центральной консоли.
Насколько просторен новый MG ZS
Садимся на место водителя. Кресло MG ZS 2025 оснащено электроприводом, но при этом рулевая колонка по-прежнему регулируется только по высоте. Передние сиденья довольно удобные и мягкие, хотя хотелось бы чуть больше боковой поддержки.
Как кресла, так и руль имеют подогрев. Посадка в MG ZS довольно низкая, по меркам кроссоверов. Обзорность неплохая и к габаритам компактного кроссовера привыкаешь быстро. К тому же, парковку облегчают камеры.
Кроссовер MG ZS остается одной из самых просторных моделей своего класса. Сзади места для ног стало больше да и над головой неплохой запас. На втором ряду удобнее двоим, ведь салон не очень широкий, а по центру проходит салон. Авто не имеет заднего подлокотника, зато для пассажиров есть отдельные дефлекторы обдува и USB-порт.
Багажник MG ZS 2025 в гибридном исполнении такой же, как у бензиновой модели: 443 л в обычном состоянии и 1457 л со сложенными задними креслами. Под полом — органайзер для инструментов или других мелких вещей. А вот запаски нет — для гибридов это обычная ситуация, ведь под полом установлена батарея.
Комплектация MG ZS
Новый MG ZS HEV+ предлагают только в одной топовой версии LUX с бесключевым доступом, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, парктроником, камерами кругового обзора, датчиками света и дождя.
Также установлены современные системы безопасности — автоматическое торможение, удержание в полосе движения, распознавание знаков и контроль "слепых" зон.
Экономичный и оживленный
Недорогой гибрид MG ZS довольно мощный по меркам своего класса. 1,5-литровая бензиновая четверка и электромотор суммарно развивают 197 л. с. и имеют очень щедрый крутящий момент в 465 Н∙м.
Так что недостатка тяги здесь никогда не будет. К тому же, с крутящим справляется первая в мире 3-ступенчатая гибридная трансмиссия.
Новый MG ZS HEV+ разгоняется уверенно, но спокойно и без драмы. Особенно бодр он до 50 км/ч в спортивном режиме. Спринт до сотни занимает 8,7 с, а максимальная скорость составляет 168 км/ч.
Гибридная установка работает плавно и очень тихо. Примечательно, что в городе очень часто авто переходит в электрический режим, ведь имеет батаею на 1,83 кВт∙ч. Кроме того, новый MG ZS HEV+ способен работать в режимах последовательного или параллельного гибрида или же бензиновый двигатель может непосредственно вращать колеса.
Впрочем, водитель не управляет этим процессом — всем заведует электроника. Зато можно, например, выбрать режим Eco для снижения расхода топлива. Гибрид MG ZS очень экономичен: во время теста расход топлива составил 5,3-5,7 л/100 км в городе и 4,5-5 л на 100 км на трассе. Паспортный показатель — 5,1 л/100 км в смешанном цикле.
Стоит добавить, что в Украине также доступны 1,5-литровые бензиновые версии модели — атмосферная на 116 л.с. и 170-сильная с турбонаддувом. А вот электромобиля больше не будет — его заменит отдельный кроссовер MG S5.Важно
Управляемость MG ZS
Кроссовер MG ZS по-прежнему доступен только с передним приводом, да и клиренс у него небольшой небольшой — 161 мм. Поэтому это все же городской житель.
Подвеска MG ZS HEV+ подготовлена к нашим дорогам. Она энергоемкая и достаточно мягкая, поэтому большинство ухабов поглощаются и даже с 18-дюймовыми дисками езда комфортабельна. При этом крены кузова довольно умеренные.
Руль кроссовера легкий и не слишком информативный. А вот рекуперативное торможение хорошо настроено и его можно отрегулировать.
А еще новый MG ZS тише предшественника. Шумы ветра и шин на трассе начинают проявляться после 110-120 км/ч.
Цена MG ZS
Новый MG ZS в Украине стоит от 777 835 гривен за базовый бензиновый вариант STD на механической КПП. Гибрид оценили в 1 079 374 грн и он не намного дороже бензиновой модели в аналогичной комплектации LUX. Конкуренты электрифицированного кроссовера с аналогичными силовыми установками типа HEV существенно дороже и даже "мягкие" гибриды (MHEV) на украинском рынке обычно стоят больше.
Вердикт Фокусу
Кроссовер MG ZS HEV+ — гибрид по цене недорогого бензинового автомобиля. Он доступный, экономичный и при этом достаточно быстрый. У него просторный салон и неплохая комплектация.
Плюсы MG ZS HEV+:
- невысокая цена;
- мощная гибридная установка;
- малый расход горючего.
Минусы MG ZS HEV+:
- отсутствие регулировки руля по вылету;
- слишком низкий клиренс.
Технические характеристики MG ZS HEV+
|Тип двигателя
|бензиновый и электромотор
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1498
|Мощность двигателя, л. с.
|197
|Крутящий момент, Нм
|465
|Коробка передач
|3-ст. гибридная
|Привод
|передний
|Расход топлива, л/100 км
|5,1
|Макс. скорость, км/ч
|168
|Разгон 0–100 км/ч, с
|8,7
|Объем топливного бака, л
|41