В Украине резко выросли продажи гибридов: популярны новые и подержанные модели (фото)

Продажи гибридов в Украине выросли сразу на 76%, причем большим спросом пользуются новые модели. Самыми популярными являются гибридные Toyota, Nissan и Ford.

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В Украине стремительно растет спрос на электрифицированные автомобили, причем активно стали покупать не только электрокары, но и гибриды. За август приобрели более 3,1 тыс. бензоэлектрических авто. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с июлем продажи гибриды в Украине выросли на 29%, а по сравнению с августом 2023 года — сразу на 76%. В то же время, доля новых гибридов на рынке снизилась с 63% в прошлом году до 58%. Стоит отметить, что это пока единственный сегмент украинского авторынка, в котором новых моделей продают больше, чем подержанных.

Среди подержанных гибридов лидирует Ford Fusion Фото: Ford

Самые популярные гибриды в Украине — Toyota: их покупают как новыми, так и подержанными. Спросом пользуется кроссовер Toyota RAV4.

ТОП 3 самых популярных новых гибридов в Украине за август 2024 года:

Toyota RAV4 — 414 проданных авто. Toyota Yaris Cross — 134 ед. Nissa X-Trail — 133 ед.

Среди подержанных гибридов лидирует Ford Fusion, который привозят из США.

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Самые популярные гибриды с пробегом в Украине:

Ford Fusion Hybrid — 92 проданных авто. Toyota RAV4 — 78 ед. Kia Niro — 73 ед.

Кстати, на украинский рынок выходит гибридный семейный кроссовер с дизайном от ателье Pininfarina.

Также Фокус рассказывал, что в Украине вырос спрос и на подержанные автомобили.