В Україні різко виросли продажі гібридів: популярні нові та вживані моделі (фото)
Продажі гібридів в Україні виросли одразу на 76%, причому більшим попитом користуються нові моделі. Найпопулярнішими є гібридні Toyota, Nissan та Ford.
В Україні стрімко росте попит на електрифіковані автомобілі, причому активно стали купувати не лише електрокари, але й гібриди. За серпень придбали понад 3,1 тис. бензоелектричних авто. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Порівняно із липнем продажі гібриди в Україні виросли на 29%, а порівняно із серпнем 2023 року – одразу на 76%. Водночас, частка нових гібридів на ринку знизилася з 63% у минулому році до 58%. Варто відзначити, що це наразі єдиний сегмент українського авторинку, в якому нових моделей продають більше, аніж уживаних.
Найпопулярніші гібриди в Україні — Toyota: їх купують як новими, так і вживаними. Попитом користується кросовер Toyota RAV4.
ТОП 3 найпопулярніших нових гібридів в Україні за серпень 2024 року:
- Toyota RAV4 – 414 проданих авто.
- Toyota Yaris Cross – 134 од.
- Nissa X-Trail – 133 од.
Серед уживаних гібридів лідирує Ford Fusion, який привозять зі США.Важливо
Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні:
- Ford Fusion Hybrid – 92 проданих авто.
- Toyota RAV4 – 78 од.
- Kia Niro – 73 од.
До речі, на український ринок виходить гібридний сімейний кросовер із дизайном від ательє Pininfarina.
Також Фокус розповідав, що в Україні виріс попит і на вживані автомобілі.