В Україні різко виросли продажі гібридів: популярні нові та вживані моделі (фото)

Продажі гібридів в Україні виросли одразу на 76%, причому більшим попитом користуються нові моделі. Найпопулярнішими є гібридні Toyota, Nissan та Ford.

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В Україні стрімко росте попит на електрифіковані автомобілі, причому активно стали купувати не лише електрокари, але й гібриди. За серпень придбали понад 3,1 тис. бензоелектричних авто. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно із липнем продажі гібриди в Україні виросли на 29%, а порівняно із серпнем 2023 року – одразу на 76%. Водночас, частка нових гібридів на ринку знизилася з 63% у минулому році до 58%. Варто відзначити, що це наразі єдиний сегмент українського авторинку, в якому нових моделей продають більше, аніж уживаних.

Серед вживаних гібридів лідирує Ford Fusion Фото: Ford

Найпопулярніші гібриди в Україні — Toyota: їх купують як новими, так і вживаними. Попитом користується кросовер Toyota RAV4.

ТОП 3 найпопулярніших нових гібридів в Україні за серпень 2024 року:

Toyota RAV4 – 414 проданих авто. Toyota Yaris Cross – 134 од. Nissa X-Trail – 133 од.

Серед уживаних гібридів лідирує Ford Fusion, який привозять зі США.

Важливо

Економічні та доступні: найкращі вживані гібриди в Україні вартістю до $20 000 (фото)

Найпопулярніші гібриди з пробігом в Україні:

Ford Fusion Hybrid – 92 проданих авто. Toyota RAV4 – 78 од. Kia Niro – 73 од.

До речі, на український ринок виходить гібридний сімейний кросовер із дизайном від ательє Pininfarina.

Також Фокус розповідав, що в Україні виріс попит і на вживані автомобілі.